Big Bird Airport Shuttle adalah layanan shuttle bandara dari Blue Bird Group yang menghubungkan Bandara Soekarno–Hatta dengan berbagai area perkantoran, pusat bisnis, hotel, dan mal di Jabodetabek. Layanan ini memiliki jam operasional dari pukul 06.00 hingga 23.00 setiap hari, cocok untuk Anda yang memiliki jadwal penerbangan pagi hingga malam. Big Bird Airport Shuttle menawarkan dua tipe bus, Reguler dengan 24 kursi dan Premium dengan 12 kursi, dilengkapi dengan AC, WiFi, TV LED, stopkontak atau power outlet, layanan bagasi, toilet, dan minuman gratis khusus di kelas Premium.

Big Bird Airport Shuttle melayani rute dari Bandara Soekarno–Hatta ke titik strategis di Jakarta seperti Jatinegara, Blok M, Kota, Thamrin, Kalibata, Tanah Abang, Jakarta Kota, dan Gambir. Melalui Traveloka, perencanaan titik turun dan rute lanjutan jadi mudah karena detail rute dan titik keberangkatan tercantum jelas di voucher dan aplikasi yang aman.

Layanan Big Bird Airport Shuttle beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 23.00, dengan beberapa rute seperti Gambir–Soekarno Hatta memiliki puluhan jadwal per hari dengan interval 30 hingga 60 menit. Fasilitas Premium untuk Tetap Produktif Bus Big Bird Airport Shuttle yang Reguler maupun Premium sudah dilengkapi dengan AC, WiFi, TV LED, dan stopkontak atau power outlet di setiap kursi atau beberapa titik. Layanan bagasi juga disediakan agar barang bawaan tetap aman.

Big Bird Airport Shuttle dikembangkan oleh PT Blue Bird Tbk yang dikenal dengan standar layanan dan pengemudi profesional, menjadikan layanan ini favorit tamu perusahaan, ekspatriat, dan pebisnis yang mengutamakan keamanan dan reputasi





