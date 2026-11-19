BMKG mengonfirmasi Bibit Siklon Tropis 96S memicu hujan lebat dan gelombang 2,5 meter di barat Sumatera. Siklon AKVAN aman dari Indonesia. Pantau info terbaru di situs resmi BMKG.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta resmi merilis pembaruan pemantauan terhadap dua sistem tekanan rendah yang berada di sekitar perairan Indonesia pada Rabu, 18 November 2026 pukul 19.00 WIB. Kedua sistem tekanan tersebut secara spesifik adalah Siklon Tropis AKVAN yang berada di Teluk Benggala serta Bibit Siklon Tropis 96S yang terletak di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat. Data pemantauan ini menjadi acuan utama bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui potensi dampak cuaca ekstrem yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Proses Perkembangan Siklon Tropis AKVAN

Berdasarkan analisis teknis dari TCWC Jakarta, Siklon Tropis AKVAN berkembang dari Bibit Siklon Tropis 92B dan mencapai intensitas penuh sebagai siklon tropis pada 17 November 2026 pukul 01.00 WIB dengan posisi yang berada tepat di Teluk Benggala. Dalam periode 24 jam ke depan, prakiraan menunjukkan bahwa kecepatan angin maksimum Siklon Tropis AKVAN diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan. Namun, intensitas keseluruhan sistem tersebut masih berada pada kategori dua dengan arah pergerakan yang stabil menuju barat laut dan kemudian ke utara. Arah pergerakan ini memastikan bahwa Siklon Tropis AKVAN akan menjauhi wilayah Indonesia dan tidak memberikan dampak cuaca maupun perairan yang signifikan bagi negara kita.

Also read BMKG: Siklon Tropis Akvan Terbentuk, Bibit Siklon 96S Berpotensi Menguat

Potensi Dampak Bibit Siklon Tropis 96S

Di sisi lain, Bibit Siklon Tropis 96S terbentuk sejak 13 November 2026 pukul 13.00 WIB dan saat ini berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat di luar wilayah tanggung jawab langsung TCWC Jakarta. Sistem ini memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diprakirakan bergerak ke arah barat daya menuju selatan dalam 24 jam ke depan. Meskipun tidak berdampak langsung, aktivitas Bibit Siklon Tropis 96S memicu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di tiga provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera Barat dan sekitarnya.

Waspada Gelombang Laut Tinggi di Perairan

Selain hujan lebat yang berpotensi menyebabkan genangan, Bibit Siklon Tropis 96S juga berdampak pada peningkatan tinggi gelombang laut kategori sedang atau moderate sea berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah kawasan perairan berikut. Gelombang ini dapat membahayakan keselamatan nelayan dan kapal penumpang yang melintas di perairan barat Sumatera. Masyarakat serta pelaku aktivitas pelayaran dan kelautan di wilayah Sumatera dan perairan barat Sumatera diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai peningkatan tinggi gelombang laut hingga Kamis, 19 November 2026 pukul 19.00 WIB.

Advertisement

Saran dan Monitoring Cuaca Ekstrem

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Bencana BMKG Eddy Soeparno menyatakan bahwa masyarakat perlu memantau perkembangan cuaca secara berkala. Pembaruan informasi perkembangan siklon tropis maupun peringatan dini cuaca dapat dipantau secara berkala melalui situs resmi tropicalcyclone.bmkg.go.id, laman www.bmkg.go.id, serta akun media sosial resmi InfoBMKG. Dengan memantau sumber-sumber resmi tersebut, warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang ditimbulkan oleh Bibit Siklon Tropis 96S.

Rekomendasi untuk Sektor Pelayaran

Sektor pelayaran dan logistik di wilayah barat Indonesia disarankan untuk mempertimbangkan ulang rute pelayaran jika memungkinkan. Dengan adanya gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter, keselamatan kru dan muatan menjadi prioritas utama. TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan Bibit Siklon Tropis 96S dan Siklon Tropis AKVAN. Informasi terkini akan segera disebarkan jika terdapat perubahan signifikan terhadap jalur pergerakan atau intensitas kedua sistem tekanan rendah tersebut.