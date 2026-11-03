Biaya Transportasi Tambahan Boroskan Gaji Komuter Bekasi

Komuter Bekasi menghadapi tantangan besar karena biaya transportasi tambahan untuk menjangkau stasiun KRL dan LRT bisa mencapai Rp 1 juta per bulan, menggerus daya beli.

Para komuter di Kabupaten Bekasi kini menghadapi beban finansial yang signifikan akibat minimnya koneksi transportasi massal yang efisien dari kawasan permukiman ke stasiun utama. Meskipun telah menggunakan kereta rel listrik (KRL) atau Light Rail Transit (LRT) sebagai moda perjalanan utama menuju Jakarta, biaya tambahan untuk menjangkau stasiun terdekat dalam sebulan dapat mencapai Rp 1 juta. Situasi ini menunjukkan bahwa jaringan transportasi publik belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik di area tinggal mereka.

Realita Biaya Ojek Daring dan Kendaraan Pribadi

Ketidaktersediaan angkutan penghubung atau feeder yang terjangkau memaksa banyak warga memilih ojek daring maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini sangat dirasakan oleh Lina, 25 tahun, yang tinggal di Tambun, Kabupaten Bekasi, dan bekerja di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Setiap harinya, ia wajib menempuh perjalanan menggunakan KRL, namun langkah pertama dari rumahnya adalah menyewa jasa ojek.

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Untuk mencapai Stasiun Tambun, Lina mengeluarkan biaya antara Rp 13.000 hingga Rp 15.000 untuk memesan ojek daring. Ia berencana berangkat sejak pukul 05.30 WIB agar dapat tiba di stasiun sekitar pukul 07.00 WIB. Meskipun ojek daring relatif mudah diakses pada jam sibuk, biaya ini menjadi beban rutin yang harus dibayar setiap kali ia berangkat kerja.

Rincian Pengeluaran Harian dan Dampak Keuangan

Setelah tiba di Stasiun Tanah Abang, Lina biasanya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke kantor. Dari stasiun tersebut, ia kembali memesan ojek daring dengan biaya sekitar Rp 7.500 karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Total pengeluaran Lina untuk perjalanan pulang-pergi dalam satu hari mencapai Rp 35.000. Jika dihitung selama sebulan, ia harus menghabiskan sekitar Rp 770.000 khusus untuk transportasi.

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Ketimbang menyewa tempat tinggal di Jakarta yang tentu jauh lebih mahal, Lina memilih tetap pulang-pergi dari Bekasi demi efisiensi biaya keseluruhan, termasuk biaya makan dan hidup bersama orang tua. Ia berharap adanya transportasi umum seperti Transjabodetabek yang menjangkau kawasan tempat tinggalnya untuk membantu meringankan biaya hidup.

Perbandingan Strategi Mobilitas Warga Lain

Kezia, 27 tahun, memiliki pola pengeluaran yang berbeda namun tetap memilih transportasi umum. Ia berangkat dari rumah menuju Stasiun Cikarang menggunakan sepeda motor pribadi. Kendaraannya diparkir di stasiun dengan biaya Rp 5.000. Jarak rumahnya ke stasiun hanya sekitar 1 hingga 2 kilometer, sehingga ia bisa berangkat sejak pukul 04.30 WIB untuk menangkap kereta pertama.

Perjalanan KRL dari Cikarang menuju Stasiun Tanah Abang memakan waktu sekitar satu jam. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan JakLingko. Total pengeluaran harian Kezia mencapai sekitar Rp 15.000, yang berarti Rp 350.000 per bulan. Ia menegaskan bahwa biaya ini harus ditanggung sendiri karena tidak ada fasilitas transportasi dari kantor.

Solusi dan Hambatan Infrastruktur Transportasi

Kezia tetap memilih transportasi umum karena dinilai lebih hemat dan cepat dibandingkan membawa mobil pribadi yang menghadapi biaya bensin, tol, dan kemacetan. Berbeda dengan Lina, Diah, 56 tahun, diantar petugas keamanan perumahan menuju Stasiun Cakung dengan biaya Rp 25.000 setiap hari, meski jaraknya hanya 2 kilometer. Saat pulang, ia menggunakan ojek pangkalan dengan ongkos Rp 15.000.

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Diah menghabiskan sekitar Rp 47.000 per hari jika digabungkan dengan biaya KRL. Meskipun usianya telah melebihi 50 tahun, ia masih mengandalkan jasa pengantaran dan ojek pangkalan. Biaya tersebut tidak ditanggung khusus oleh kantor, tetapi telah masuk dalam komponen gaji transportasinya.

Alternatif Feeder yang Kurang Efisien

Aulia, seorang pengguna lainnya, awalnya mengandalkan LRT dari Bekasi, namun kini beralih ke sepeda motor pribadi karena dirasa lebih hemat. Sebelumnya, ia menghabiskan Rp 12.000 hingga Rp 15.000 hanya untuk ojek daring menuju Stasiun Bekasi yang berjarak sekitar 30 menit.

Angkot S20 sebenarnya tersedia sebagai feeder , namun waktu tempuhnya dinilai terlalu lama dan kerap terjebak kemacetan. Jika menggunakan LRT, Aulia hanya bisa menjangkau Pancoran dan harus melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta. Total biaya bulanan perjalanan Aulia dapat mencapai Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, sebuah beban yang cukup berat bagi pendapatan komuter biasa.