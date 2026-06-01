Biaya Perjalanan Luar Negeri Presiden Ditanggung Pribadi, Teddy Indra Wijaya Sebut Hasil Kunjungan Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya ditanggung oleh pribadinya. Ia juga menjelaskan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir, termasuk Indonesia masuk BRICS, tarif 0 persen di Uni Eropa, dan investasi yang masuk.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya ditanggung oleh pribadinya. Hal ini disampaikan oleh Teddy setelah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mendapat sorotan dari Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) 2014 Dino Patti Djalal.

Teddy menjelaskan bahwa jumlah rombongan di era Presiden Prabowo juga telah dipangkas besar-besaran, lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya. Ia menjelaskan, jika sebelumnya rombongan presiden dalam sekali kunjungan ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, pada masa Presiden Prabowo hanya berjumlah 50-60 orang saja. Teddy menyebut berbagai hasil yang telah diperoleh dari kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir.

Indonesia masuk BRICS yang bermanfaat untuk situasi dalam negeri di tengah gejolak global saat ini, termasuk dalam hal stok bahan bakar minyak (BBM) aman, harga BBM subsidi tidak naik, stok pangan juga aman. Teddy mengungkap hasil lainnya, yakni tarif 0 persen di Uni Eropa yang perjanjiannya tercapai di zaman Presiden Prabowo pada 2025 lalu. Teddy menambahkan, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun terakhir sekitar Rp2.430 triliun berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia menambahkan, usai kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, ada investasi masuk sekitar Rp575 triliun. Teddy mengatakan hasil kunjungan ke luar negeri presiden lainnya dari segi pertahanan adalah Indonesia sat ini punya alat pertahanan yang kuat, berasal dari berbagai negara: Prancis, Amerika, Inggris, Eropa. Ia mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan 2026 yang lancar juga sebagai dampak dari kunjungan luar negeri Presiden yang membuahkan hasil





