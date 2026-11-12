Biaya Kompensasi Manajerial Manchester United Tembus 108 Juta Pound Sterling Pasca-Ferguson

Manchester United menghabiskan lebih dari 108 juta pound sterling untuk kompensasi pelatih sejak Ferguson pensiun. Potensi penunjukan Mauricio Pochettino dan pemberhentian Michael Carrick menambah beban finansial klub di tengah krisis keuangan.

Manchester United telah mengeluarkan total kompensasi yang melebihi angka seratus juta pound sterling sejak Sir Alex Ferguson pensiun, dan angka ini diprediksi akan menembus kisaran 108 juta pound sterling jika klub berhasil merekrut Mauricio Pochettino serta memecat Michael Carrick. Keputusan strategis untuk mengganti struktur kepelatihan ini tidak hanya mencerminkan instabilitas manajerial yang berulang, tetapi juga menjadi beban finansial berat bagi klub yang sedang berupaya menekan pengeluaran.

Detail Finansial Perekrutan Pochettino dan Carrick

Mauricio Pochettino yang saat ini melatih timnas Amerika Serikat dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi jabatan direktur teknik baru di Manchester United. Untuk merekrutnya, Manchester United diwajibkan memenuhi klausul keluar dalam kontraknya bersama Federasi Sepak Bola Amerika Serikat yang diperkirakan bernilai sekitar 10 juta dolar atau setara dengan 7,4 juta pound sterling. Selain itu, kemungkinan ada kompensasi tambahan yang harus dibayarkan untuk membeli kontrak staf pendukung Pochettino.

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Di sisi lain, pemecatan Michael Carrick beserta tim manajerialnya, termasuk Steve Holland dan Jonathan Woodgate, diperkirakan menelan biaya setidaknya 5 juta pound sterling. Carrick menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu dan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada Mei, namun kini ia pergi dengan masa kontrak yang masih tersisa lebih dari 18 bulan. Jumlah ini akan ditambahkan pada total historis pengeluaran klub selama 13 tahun terakhir sejak kepergian Ferguson.

Sejarah Pembayaran Kompensasi Pelatih Sebelumnya

Rekam jejak pembayaran kompensasi di Manchester United pasca-era Ferguson menunjukkan pola pengeluaran yang masif untuk setiap pergantian pelatih. Jose Mourinho memegang rekor sebagai penerima kompensasi terbesar dengan nilai 19,6 juta pound sterling saat dipecat. Sebelumnya, Ralf Rangnick direkrut selama enam bulan dengan peran penasihat, namun kepergiannya bersama stafnya menimbulkan biaya tambahan sebesar 14,7 juta pound sterling pada pembukuan klub.

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Erik ten Hag juga memakan biaya 10,4 juta pound sterling bagi Manchester United meskipun kontraknya diperpanjang sebelum akhirnya dipecat setelah hanya 116 hari bertugas. Ole Gunnar Solskjaer memakan biaya 9,1 juta pound sterling saat dipecat pada tahun 2021, sementara Louis van Gaal pergi setelah dua musim dengan total biaya 8,4 juta pound sterling.

Ruben Amorim, yang menggantikan Carrick sementara, sebelumnya juga menjadi sorotan finansial. Manchester United membayar 11 juta pound sterling kepada Sporting Lisbon pada November 2024 untuk menunjuknya, dan pemecatannya serta stafnya memakan biaya 8,2 juta pound sterling. Di sisi lain, David Moyes yang menggantikan Ferguson pada 2013 hanya bertahan sepuluh bulan dari kontrak enam tahun dengan biaya 4,9 juta pound sterling.

Dampak Nyata dan Konsekuensi Ke Depan

Angka-angka ini sangat kontras dengan upaya Manchester United untuk menekan biaya, mengingat klub memberhentikan 322 karyawan dalam dua tahun terakhir. Situasi ini menjadi semakin kritis karena Manchester United mengalami kerugian sebesar 444 juta pound sterling sepanjang tujuh musim terakhir. Perekrutan dan pemecatan berulang terjadi dalam waktu singkat, seperti kasus Dan Ashworth yang direkrut dari Newcastle dengan biaya 3 juta pound sterling dan dipecat hanya lima bulan kemudian dengan biaya 4,1 juta pound sterling.

Staf lama era Ferguson yang tidak ingin dipertahankan oleh Moyes juga sebelumnya dikenakan kompensasi akhir masa kerja sebesar 2,4 juta pound sterling kepada personel seperti Mike Phelan dan Rene Meulensteen. Semua perubahan manajerial dan administratif ini menciptakan siklus utang dan pengeluaran yang tidak efisien, di mana keputusan strategis di bidang sepak bola secara langsung berdampak pada kesehatan finansial jangka panjang klub.