Biaya Kepemilikan Mobil Listrik Lebih Murah Hingga Lima Tahun, Namun Menjadi Lebih Mahal Setelah Tahun Keenam

Analisis menunjukkan bahwa mobil listrik menawarkan TCO jauh lebih rendah dibandingkan mobil bensin dalam lima tahun pertama, berkat insentif pajak dan tarif listrik rumah yang murah. Penjualan mobil listrik melonjak 122 % per tahun antara 2022‑2025, namun depresiasi nilai bekas yang tinggi dapat membuat biaya total menjadi kurang menguntungkan setelah tahun kelima bila tidak ada insentif.

Mobil listrik memang menawarkan keunggulan ekonomis dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin dan hybrid, terutama pada periode lima tahun pertama kepemilikan. Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya kepemilikan (TCO) mobil listrik selama lima tahun mencapai Rp 247.000 per kilometer, jauh di bawah biaya mobil bensin yang mencapai Rp 1.664.000 per kilometer dan mobil hybrid sebesar Rp 1.323.000 per kilometer.

Pada skenario paling menguntungkan, yaitu dengan adanya insentif pajak 0 persen serta tarif listrik rumah yang didiskon 30 persen pada jam malam (22.00-05.00), biaya per kilometer menurun menjadi Rp 247.000. Jika tidak ada insentif pajak namun pengisian daya tetap dilakukan di rumah, biaya naik menjadi Rp 972.000 per kilometer, sementara pengisian di stasiun publik tanpa insentif menghasilkan biaya Rp 1.145.000 per kilometer.

Kebijakan insentif masih belum seragam; Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran pada 22 April yang membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mobil listrik, sementara teknis pelaksanaannya masih ditinjau oleh Kementerian Perindustrian. Beberapa provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali sudah menerapkan pembebasan fiskal tersebut secara mandiri





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Mobil Listrik Biaya Kepemilikan Insentif Pajak Depresiasi Kendaraan Penjualan Otomotif

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