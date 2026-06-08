Biaya kepemilikan mobil listrik lebih hemat dibandingkan mobil bensin dan hibrida, namun biaya kepemilikan mobil listrik menjadi lebih mahal daripada mobil bensin saat memasuki tahun keenam hingga kesepuluh dengan skenario tanpa insentif pajak dan mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum (SPKLU).

JAKARTA, KOMPAS - Biaya kepemilikan mobil listrik tujuh kali lebih hemat dibandingkan dengan mobil bensin dan mobil hibrida yang menggabungkan mesin pembakaran internal (bensin) dan motor listrik untuk lima tahun pertama.

Namun, biaya kepemilikan mobil listrik menjadi lebih mahal daripada mobil bensin saat memasuki tahun keenam hingga kesepuluh dengan skenario tanpa insentif pajak dan mengisi daya di stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum (SPKLU). Biaya kepemilikan yang dimaksud ialah total biaya pajak tahunan, BBM Pertamax untuk mobil bensin dan hibrida atau biaya listrik untuk mobil listrik, serta biaya perawatan rutin. Biaya kepemilikan ini belum menghitung harga jual kembali mobil di pasaran.

Biaya kepemilikan mobil dihitung dari 68 tipe mobil penumpang terlaris selama tahun 2025. Total sampel tipe mobil tersebut terdiri dari 20 tipe mobil listrik, 29 mobil bensin, dan 19 mobil hibrida dari data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Total biaya kepemilikan mobil listrik selama lima tahun atau 100.000 kilometer (km) pertama Rp 244 per km.

Angka ini merupakan skenario paling hemat untuk biaya kepemilikan mobil listrik jika berlaku insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0 persen dan pengisian daya di rumah dengan diskon tarif PLN sebesar 30 persen selama pengisian pukul 22.00 hingga 05.00. Skenario kedua, biaya kepemilikan di rentang waktu yang sama sebesar Rp 972 per km apabila tak mendapat insentif pajak dan mengisi daya di rumah.

Skenario ketiga, biaya kepemilikannya Rp 1.145 per km ketika tak ada insentif pajak dan mengisi daya di SPKLU.





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Biaya Kepemilikan Mobil Listrik Mobil Bensin Mobil Hibrida Insentif Pajak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

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