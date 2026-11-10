Biaya Ganti Ban Tesla Cybertruck Tembus Rp 184 Juta, Ini Rinciannya

Biaya penggantian ban Tesla Cybertruck bisa mencapai ribuan dolar AS, dengan paket velg dan ban kustom berkisar Rp 65 juta hingga Rp 184 juta.

Pemilik Tesla Cybertruck ternyata harus menyiapkan anggaran perawatan yang tidak kecil, terutama saat harus mengganti ban. Laporan Carscoops yang terbit pada Selasa, 10 November 2026, menyebutkan bahwa biaya penggantian satu set atau empat buah ban Tesla Cybertruck bisa mencapai ribuan dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini menjadi perhatian karena harga komponen tersebut jauh di atas kebanyakan mobil konvensional.

Biaya ban Tesla Cybertruck tidak hanya ditentukan oleh kendaraannya, tetapi juga oleh merek, ukuran, dan jenis ban yang dipilih pemilik. Dengan kata lain, selisih harga bisa cukup lebar tergantung kebutuhan dan selera masing-masing pemilik.

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Rincian Harga Ban dan Paket Velg Kustom

Harga ban Tesla Cybertruck mulai dari 1.728 dolar AS atau sekitar Rp 28 juta untuk pilihan all-terrain berukuran 18 inci, seperti BFGoodrich All-Terrain T/A KO3. Angka tersebut menjadi titik awal bagi pemilik yang mencari ban dengan kemampuan menghadapi berbagai medan.

Bagi pemilik yang menginginkan tampilan lebih agresif, tersedia Nitto Recon Grappler berukuran 24 inci. Harganya mencapai 3.164 dolar AS atau sekitar Rp 52 juta untuk satu set. Ukuran yang lebih besar ini membuat biaya penggantian naik signifikan dibandingkan ban berukuran 18 inci.

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Biaya juga bisa melonjak apabila pemilik sekaligus mengganti velg melalui paket wheel-and-tire aftermarket. Menurut laporan tersebut, harga paket lengkap velg dan ban kustom Tesla Cybertruck berkisar antara 3.957 dolar AS hingga 11.195 dolar AS, atau setara sekitar Rp 65 juta hingga Rp 184 juta.

Perbedaan harga dalam paket kustom itu dipengaruhi oleh spesifikasi material, desain, ukuran velg, serta pilihan ban yang digunakan. Semakin spesifik kebutuhan pemilik, semakin besar pula kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan.

Mengapa Ban Tesla Cybertruck Cepat Aus

Ban Tesla Cybertruck cenderung mengalami keausan lebih cepat karena bobot kendaraan yang besar dan karakter mobil listrik berperforma tinggi. Kedua faktor ini membuat ban bekerja lebih keras dibandingkan ban pada mobil konvensional.

Bobot kendaraan yang berat membuat ban harus menopang beban lebih besar setiap kali mobil dijalankan. Di sisi lain, motor listrik mampu menghasilkan torsi secara instan sehingga memberi tekanan tambahan pada permukaan ban, terutama ketika pengemudi sering melakukan akselerasi agresif.

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Kombinasi kedua faktor tersebut membuat kompon ban bekerja lebih keras. Akibatnya, tingkat keausan dapat meningkat dan pemilik berpotensi harus melakukan penggantian lebih cepat dari perkiraan awal.

Cara Merawat Ban agar Usia Pakai Lebih Panjang

Perawatan rutin menjadi cara utama untuk memperpanjang usia pakai ban Tesla Cybertruck, salah satunya dengan melakukan rotasi ban sesuai rekomendasi pabrikan. Langkah ini membantu pemerataan keausan pada seluruh roda sehingga kondisi ban tetap seimbang.

Selain rotasi, tekanan angin juga perlu diperiksa secara berkala agar sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Tekanan yang tidak tepat dapat memengaruhi kenyamanan berkendara, efisiensi, hingga tingkat keausan ban.

Gaya berkendara juga berperan besar dalam menjaga kondisi ban. Menghindari akselerasi dan pengereman secara agresif dapat membantu mengurangi beban kerja ban. Dengan harga penggantian yang bisa mencapai lebih dari Rp 180 juta untuk paket velg dan ban kustom, perawatan sejak awal menjadi pertimbangan penting sebelum memutuskan memiliki Tesla Cybertruck.