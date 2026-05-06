BI Turunkan Limit Pembelian Dolar AS Tanpa Dokumen Pendukung, Tujuannya Stabilisasi Rupiah

Bank Indonesia menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa dokumen pendukung dari US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu per bulan. Langkah ini bertujuan untuk meredam spekulasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. BI juga berencana memperketat aturan lebih jauh dengan menurunkan limit menjadi US$ 25 ribu dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi valuta asing.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan penurunan batas pembelian mata uang dolar AS di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying dari semula US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu per orang setiap bulannya.

Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo setelah rapat dengan Presiden Prabowo dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang terus berlanjut. Penurunan limit tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan KSSK dan bertujuan untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik. Perry menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan langkah awal dalam rangka memperkuat kedaulatan Rupiah.

Bank Indonesia juga berencana untuk memperketat aturan tersebut lebih jauh.

'Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi US$ 25.000. Sehingga pembelian dolar AS di atas US$ 25.000 itu harus pakai underlying,' ujar Perry, seperti dikutip dari Antara. Underlying adalah dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, yang menunjukkan bahwa pembelian dolar tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi. Untuk memastikan aturan ini berjalan efektif, bank sentral juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan.

BI memantau bank-bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin. Dalam pelaksanaannya, BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawas dikirim langsung ke lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan transaksi tersebut. Lebih jauh, Perry menegaskan bahwa penguatan pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar nilai tukar tidak bergejolak akibat permintaan yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil.

Pada penutupan perdagangan pada Selasa kemarin, nilai tukar rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,17 persen menjadi Rp 17.424 per dolar AS dibandingkan dengan sebelumnya di level Rp 17.394 per dolar AS. Selain itu, BI juga mengizinkan penjualan Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri sebagai salah satu langkah untuk stabilisasi rupiah. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang lokal.

Menurut analis, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memperkuat posisi rupiah dalam perdagangan internasional. BI juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan pasar dan siap mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bank Indonesia Dolar AS Rupiah Stabilisasi Valuta Asing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IHSG Bangkit Setelah Koreksi, Investor Asing Lakukan Pembelian BersihSetelah pelemahan signifikan, IHSG berhasil ditutup di zona hijau dengan kenaikan tipis. Investor asing mencatatkan pembelian bersih yang signifikan, namun juga melakukan penjualan bersih pada beberapa saham tertentu.

Read more »

Kemhan: Tidak ada poin pembelian alutsista dalam DCA dengan JepangKementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bahwa poin pembelian alutsista tidak termasuk dalam cakupan Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Jepang ...

Read more »

BI turunkan batas pembelian USD tanpa underlying jadi 50 ribu dolar ASBank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi 50 ribu dolar AS per ...

Read more »

BI akan turunkan batas pembelian USD tanpa underlying jadi 25 ribu dolar ASBank Indonesia (BI) berencana menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi maksimal ...

Read more »

Batas Baru Pembelian Dolar AS: Turun Jadi USD 25.000, Harus Ada Dokumen PendukungBank Indonesia menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa dokumen pendukung menjadi USD 25.000 per orang per bulan sebagai bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Pembelian di atas jumlah tersebut wajib menyertakan bukti transaksi yang sah.

Read more »

BI Perketat Batas Pembelian Dolar AS dari US$ 50.000 ke US$ 25.000 per BulanBank Indonesia akan menurunkan batas pembelian dolar AS dari US$ 50.000 menjadi US$ 25.000 per bulan per orang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini akan memerlukan underlying untuk pembelian di atas batas baru. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan rencana ini dalam konferensi pers di Istana Negara.

Read more »