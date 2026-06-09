BI Tingkatkan Suku Bunga Acuan ke 5,50 Persen, Ambil Empat Langkah Penguatan Rupiah

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam rapat mingguan untuk memperkuat stabilitas rupiah terkait gejolak global dan aliran keluar investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut langkah ini sebagai tindakan preemptif menjaga inflasi 2026-2027. Dilengkapi empat langkah tambahan seperti kenaikan suku bunga SRBI dan FASBI, serta intensifikasi operasi moneter. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai keputusan tepat namun menekankan bahwa stabilitas pasar perlu dukungan kebijakan fiskal yang konsisten dan komunikasi yang jelas dari pemerintah.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan. Ini adalah langkah lanjutan dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang tertekan akibat gejolak global , terutama perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran pemerintah untuk 2026 dan 2027.

Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan kenaikan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam rapat mingguan, bukan rapat bulanan seperti biasa. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perkembangan nilai tukar rupiah lebih lemah dari perkiraan, didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dan permintaan valuta asing yang tinggi.

Oleh karena itu, BI mengambil langkah-langkah tambahan, termasuk menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan, menaikkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) untuk tenor 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan, menaikkan suku bunga Fasilitas Pokok Rupiah (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai langkah ini tepat untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga sebelumnya sebesar 50 basis poin pada Mei 2026 belum cukup efektif. Kenaikan suku bunga dapat membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi dari kenaikan harga impor akibat pelemahan rupiah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan moneter hanya bagian dari solusi. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mengalirkan dana asing keluar, seperti kebijakan yang belum jelas atau menimbulkan ketidakpastian.

Pencapaian stabilitas pasar memerlukan koordinasi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter, serta perbaikan komunikasi dan kepastian kebijakan secara menyeluruh. Josua menyampaikan bahwa BI ibarat pemadam kebakaran, tetapi api yang menyala tidak berasal dari sektor moneter. Oleh karena itu, penyelesaian tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Instrumen BI terbatas pada operasi moneter, pengelolaan likuiditas, dan stabilisasi pasokan valuta asing.

Pemulihan kepercayaan investor mengharuskan partisipasi pemerintah dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi pelaku usaha dan pasar keuangan. Secara keseluruhan, langkah BI ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar, meski berpotensi sedikit memperlambat pertumbuhan ekonomi





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