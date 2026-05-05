BI Pastikan Rupiah Sejalan dengan Mata Uang Emerging Market Lainnya

Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah sejak awal konflik di Timur Tengah , yang mencapai level Rp 17.400 per dolar AS, sejalan dengan tren yang terjadi pada sebagian besar mata uang negara berkembang lainnya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa mata uang lain juga mengalami pelemahan. Peso Filipina mencatat penurunan sebesar 6,58 persen, Baht Thailand melemah 5,04 persen, Rupee India turun 4,32 persen, Peso Chile mengalami penurunan 4,24 persen, Rupiah Indonesia melemah 3,65 persen, dan Won Korea mencatat penurunan 2,29 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari dinamika global yang lebih luas yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan sentimen pasar.

BI menekankan bahwa mereka akan terus aktif di pasar valuta asing untuk memastikan mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Kehadiran BI di pasar bertujuan untuk meredam volatilitas yang berlebihan dan mencegah spekulasi yang dapat memperburuk kondisi rupiah. BI juga menyatakan akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Upaya ini meliputi intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar lepas pantai, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi intervensi yang komprehensif ini dirancang untuk memberikan dukungan terhadap rupiah dari berbagai sisi, baik melalui penyesuaian likuiditas valuta asing maupun melalui penyerapan kelebihan likuiditas rupiah. Pembelian SBN di pasar sekunder juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan memberikan sentimen positif terhadap rupiah.

Langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perkembangan global terkini. BI berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara proaktif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pada Selasa (5/5) pukul 10.41 WIB berada pada kisaran Rp 17.426 per dolar AS, berdasarkan harga spot di pasar valuta asing global.

Meskipun terjadi pelemahan, BI meyakinkan bahwa nilai tukar rupiah masih berada dalam level yang terkendali dan sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD 148,2 miliar, mengalami penurunan sebesar USD 3,7 miliar dari posisi Februari 2026 yang sebesar USD 151,9 miliar. Penurunan cadangan devisa ini sebagian disebabkan oleh intervensi BI di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah, serta pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Meskipun demikian, BI menegaskan bahwa cadangan devisa Indonesia masih cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri, serta untuk menjaga stabilitas makroekonomi. BI akan terus memantau perkembangan pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung daya saing perekonomian Indonesia di pasar global





