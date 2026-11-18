Bank Indonesia menetapkan BI-Rate di angka 6% melalui RDG November 2026. Langkah ini diambil Dr. Destry Damayanti untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi target pemerintah.

Bank Indonesia telah secara resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi sebesar 6 persen. Keputusan strategis ini diambil melalui Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 November 2026. Langkah tegas tersebut ditujukan untuk memperkuat fondasi stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas dan ketidakpastian yang melanda pasar keuangan global.

Mekanisme Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti secara eksplisit mengonfirmasi besaran kenaikan dalam konferensi pers di Gedung Thamrin, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Ia menyatakan bahwa kenaikan BI-Rate ini sebesar 25 basis poin atau setara dengan 0,25 persen. Selain BI-Rate, bank sentral juga menyesuaikan kebijakan fasilitas lainnya untuk merespons kondisi makroekonomi saat ini.

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Sejalan dengan penyesuaian BI-Rate, bank sentral turut mengerek suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. Di sisi lain, suku bunga Lending Facility juga dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen. Ketiga instrumen kebijakan moneter ini bekerja secara bersamaan untuk mengatur likuiditas dan mengarahkan ekspektasi pasar.

Posisi Kementerian Perekonomian dan Koordinasi Pemerintah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati independensi kebijakan moneter yang menjadi kewenangan penuh Bank Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa kementerian terkait akan segera memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk meredam dampak riil dari kebijakan tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi tetap berada dalam target yang telah ditetapkan.

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Dr. Drajad menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan komprehensif terhadap berbagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga telah mengidentifikasi potensi-potensi pemicu tekanan inflasi yang dapat muncul sebagai akibat langsung dari penyesuaian suku bunga acuan tersebut. Langkah antisipatif ini dilakukan untuk meminimalisir gejolak di sektor riil akibat kenaikan biaya pinjaman.

Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Prospek Ekonomi

Destry Damayanti menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga ini merupakan langkah terukur yang diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif atau preempektif untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Langkah strategis Bank Indonesia ini akan berdampak langsung pada biaya modal bagi pelaku usaha dan konsumen. Kenaikan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen akan mempengaruhi biaya kredit perbankan. Namun, kebijakan ini penting untuk menjaga daya saing rupiah dan mencegah arus keluar modal asing yang dapat melemahkan fundamentals ekonomi domestik.