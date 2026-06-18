Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada RDG 17-18 Juni 2026 untuk memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga inflasi. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mempertanyakan langkah ini mengingat kondisi minyak dunia turun dan ketegangan dagang AS-China serta keputusan MSI menjadi pertimbangan utama. Kenaikan belum sufficiently menarik minat investor asing di pasar obligasi.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Kenaikan ini membuat BI Rate serta suku bunga fasilitas deposit dan lending masing-masing naik 25 bps menjadi 4,75% dan 6,50%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan langkah ini untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive menjaga inflasi tetap dalam target 2,5±1% untuk tahun 2026 dan 2027. Namun, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mempertanyakan keputusan BI karena beberapa faktor yang dianggap seharusnya memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga.

Ia menyoroti dua pertimbangan besar yang mungkin menjadi alasan, yaitu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait status pasar modal Indonesia serta ketegangan perdagangan Amerika Serikat-China yang kembali memanas. Ibrahim mengaku tidak habis pikir karena harga minyak dunia justru turun setelah aktivitas pelayaran di Selat Hormuz kembali normal, sehingga seharusnya tekanan inflasi适中 dan BI punya ruang. Kekhawatiran atas keputusan MSCI yang akan diumumkan mendatang, apakah Indonesia tetap di pasar emerging atau statusnya berubah, jadi dipandang sebagai faktor utama.

Di sisi lain, sanksi AS terhadap perusahaan teknologi China dapat memicu ketidakpastian global baru. Meski demikian, kenaikan BI Rate ini belum cukup menarik utama minat investor asing di pasar obligasi Indonesia. Kenaikan sucesif 25 bps terjadi setelah RDG sebelumnya pada 9 Juni 2026 juga menaikkan BI Rate menjadi 5,50%. Kebijakan BI tampak proaktif menghadapi tekanan nilai tukar dan ekspektasi inflasi meski kondisi eksternalternyata belum sepenuhnya menegangkan.

Analisis pasar menunjukkan bahwa combinasi faktor eksternal internaldynamics menggerakkan考 decision. Namun, investors tetap cautious karena earnings perlu time untuk adjust. Sejumlah ekonomother菜 suggests that monetary tightening in the middle of falling oil prices could be overkill unless there is strong evidence of external risk spillovers. Oleh karena itu, langkah BI ini mixed reactions di kalangan pasar, dengan some seeing it as necessary preemptive action, while others regard it as premature yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Di front pasar modal, ketegangan dagang AS-China dan hasil MSCI menjadi sentimen utama yang pantau closely. Rupiah sempat terangkat setelah pengumuman kenaikan suku bunga, namun sostenibilidad Riding masih dipertanyakan tanpa dukungan aliranInvestor asing yang kuat. Dari sisi+kebijakan fiskal, pemerintah mempertahankan target inflasi yang relatif ketat, memberikan mandat bagi BI untuk menjaga harga-harga stabil. Namun, pressure from global financial conditions dan possible rate hikes di outras negara maju could constrain space policy BI going forward.

Dengan demikian, decision BI untuk menaikkan suku bunga kemungkinan besar motivated by combination preemptive inflation targeting dan exchange rate stabilization, meskipu there are signs of underlying factors yang belum sepenuhnya mendukung such tightening. consommation investors perlu memantau perkembangan MSCI, pelaksanaan sanksi teknologi, serta aksi selanjutnya BI dalam RKG berikutnya. market anticipate possible further adjustments if external risks materialize. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga akan memengaruhi biaya pinjaman Companies dan consumption loan, yang bisa slow down economic momentum if too tight for too long.

Oleh karena itu, trade-off between stability dan growth menjadiinian consideration. Bagaimana BI menyeimbangkan ke depan akan determine arah months





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BI Rate Bank Indonesia Suku Bunga MSCI Perang Dagang AS-China Rupiah Inflasi

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