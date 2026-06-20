BI Naiikkan Suku Bunga Acuan, Kenaikan BI Rate Dapat Mempengaruhi Transmisi Kredit

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Kenaikan suku bunga acuan ini dapat mempengaruhi transmisi kredit ke sektor riil dalam beberapa kuartal mendatang.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengungkapkan sejumlah dampak terhadap kenaikan BI Rate menjadi 5,75%.

Adapun pada RDG Mingguan pada pekan lalu, Senin, 9 Juni 2026, BI kembali mengejutkan pasar dengan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Kenaikan BI Rate menjadi 5,75% akan meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan karena bunga simpanan cenderung naik mengikuti kebijakan moneter.

Kondisi ini berpotensi menekan margin bunga bersih (NIM) sehingga bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Dampak ini dapat memperlambat transmisi kredit ke sektor riil dalam beberapa kuartal mendatang. Meski demikian, kebijakan BI ini tetap menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian global.

Rizal menyebut, tantangan pemerintah dan perbankan saat ini adalah memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan padat karya, serta memperkuat stimulus fiskal agar konsumsi dan investasi domestik tidak melemah terlalu dalam. Stabilitas keuangan dapat terjaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali menaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026.

Kenaikan suku bunga acuan ini merupakan langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah tetap tingginya ketidakpastian global. Selain menaikkan BI Rate menjadi 5,50%, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen.

Pihak bank sentral beralasan, langkah menaikan BI Rate di luar agenda bulanan itu ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya gejolak global, terutama dampak konflik di Timur Tengah





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