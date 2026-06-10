BI Kencangkan Suku Bunga 25bps menjadi 5,5% demi Stabilkan Rupiah, Biaya Ekonomi Berpotensi Tinggi

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% setelah rupiah melemah signifikan. Langkah dinilai darurat untuk membenderaan aliran modal dan kontrol permintaan dolar, meski berisiko menghambat pertumbuhan dan meningkatkan beban utang pemerintah. Pasar merespons positif secara jangka pendek, tetapi kepercayaan pasar masih perlu diperkuat.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan kenaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen pada rapat Dewan Gubernur yang dilaksanakan lebih awal dari jadwal.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pelemahan rupiah yang mencapai Rp 18.171 per dolar AS, dengan depresiasi year-to-date sebesar 8,64 persen. Kenaikan suku bunga bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar dengan mengurangi permintaan dolar domestik dan menarik aliran modal asing. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perbaikan tata kelola dan transparansi kebijakan pemerintah, khususnya di bidang fiskal, yang sudah menurunkan sentimen pasar. Intervensi pasar melalui cadangan devisa yang telah menyusut menjadi keterbatasan bagi BI.

Di sisi pasar, respons terhadap kenaikan suku bunga bersifat positif sementara; rupiah menguat ke Rp 18.141 dan IHSG naik 7,57 persen. Namun, analis mengingatkan bahwa dampak jangka panjang tetap negatif karena kenaikan suku bunga meningkatkan biaya kredit dan beban utang pemerintah, berpotensi melambatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diminta untuk meningkatkan kepercayaan pasar dengan mengurangi risiko dan menghindari komentar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Kebijakan ini mencerminkan trilema bank sentral di mana BI harus memilih antara stabilitas kurs, suku bunga, dan pertumbuhan, dengan prioritas saat ini pada stabilitas nilai tukar





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Suku Bunga BI Stabilitas Rupiah Cadangan Devisa Kepercayaan Pasar Kenaikan Suku Bunga

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