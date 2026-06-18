BI Kenaikan BI Rate 25 Bps ke 5,75% dalam RDG Juni 2026

Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin ke 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 17-18 Juni 2026. Penurunan juga diberlakukan untuk Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing ke 4,75% dan 6,5%. Kebijakan ini diambil guna memperkuat stabilitas, menekan inflasi ke dalam kisaran target, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Tengah ketidakpastian global. Kebijakan makroprudensial longgar dan penguatan sistem pembayaran digital turut menjadi bagian dari strategi comprehensive tersebut.

Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur ( RDG ) yang digelar pada 17-18 Juni 2026.

Selain BI Rate, RDG juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75 persen dan Lending Facility menjadi 6,5 persen, masing-masing juga naik 25 bps. Gubernur BI memaparkan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sebagai langkah pre-emptive. Tujuannya adalah memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2026 dan 2027 seperti yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan makroprudensial akan diarahkan secara longgar untuk mendorong kredit ke sektor riil sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran difokuskan untuk memperluas akseptasi pembayaran digital, memperkuat strukturnya, serta meningkatkan keandalan dan ketahanan infrastruktur. Kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran diharapkan dapat memperkuat stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan





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BI Rate Bank Indonesia RDG Suku Bunga Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan Moneter Makroprudensial Sistem Pembayaran

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