BI dan PBOC Pererat Kerja Sama Moneter dan Keuangan, Luncurkan Pembayaran QR Lintas Batas

Bank Indonesia dan People's Bank of China sepakat mempererat kerja sama moneter dan keuangan di Shanghai pada 11 Juni 2026, termasuk peluncuran pembayaran QR lintas batas dan perluasan transaksi mata uang lokal.

Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) sepakat mempererat kerja sama moneter dan keuangan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai pada 11 Juni 2026.

Pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng ini menghasilkan tiga capaian utama yang bertujuan memperkuat stabilitas keuangan regional dan mendukung integrasi ekonomi digital antara kedua negara. Kerja sama ini merupakan langkah strategis di tengah perekonomian global yang semakin terhubung, di mana sinergi antara dua bank sentral utama Asia ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan.

Salah satu capaian utama adalah peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas antara Indonesia dan China. Inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal. Dengan dukungan kerangka Local Currency Transaction (LCT), penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di China dan 24 di Indonesia.

Langkah ini memperkuat konektivitas ekonomi digital dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, sekaligus meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi. Capaian kedua adalah perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui kerangka LCT yang telah ada. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya pemrosesan bagi pelaku usaha, dan mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam. Selain itu, kedua bank sentral sepakat memperkuat infrastruktur keuangan, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Kehadiran bank kliring ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan. Capaian ketiga adalah komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama antarbank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa capaian-capaian ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral.

'Ini akan membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara,' ujarnya. Gubernur PBOC Pan Gongsheng menambahkan bahwa China dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Ke depan, kolaborasi ini akan terus diperluas untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara





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