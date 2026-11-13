BI Catat Penurunan Harga Cabai Merah Keriting di Pasar Tradisional

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia mencatat tren penurunan harga pangan strategis di pasar tradisional pada Jumat, 13 November 2026, dipimpin oleh turunnya harga cabai merah keriting secara signifikan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ( PIHPS) di bawah naungan Bank Indonesia mencatat adanya fluktuasi harga pangan di pasar tradisional pada hari Jumat, 13 November 2026. Data resmi yang dirilis melalui situs bi.go.id/hargapangan pada pukul 08.45 WIB menunjukkan tren penurunan signifikan pada beberapa komoditas bahan pokok penting.

Penurunan Harga Cabai Merah Keriting Signifikan

Salah satu penanda utama penurunan harga pangan nasional tercatat pada komoditas cabai merah keriting yang mengalami pengurangan harga terbesar secara nasional. Pada tanggal tersebut, harga cabai merah keriting turun sebesar 9,22 persen atau senilai Rp8.200 per kilogramnya, sehingga menyentuh angka Rp80.700 per kilogram di pasar tradisional.

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Tren penurunan harga juga terjadi pada varian cabai lainnya dengan intensitas yang lebih kecil. Cabai merah besar mencatat penurunan sebesar 4,25 persen atau Rp3.000 per kilogram, berakhir pada angka Rp67.550 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit hijau mengalami penurunan sebesar 2,61 persen atau Rp2.000 per kilogram, menjadi Rp74.950 per kilogram.

Pergerakan Harga Bawang dan Beras yang Beragam

Di sisi lain, harga bawang merah mengalami kenaikan tipis sebesar 0,27 persen atau Rp100, menjadi Rp37.600 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih justru mencatat penurunan sebesar 0,65 persen atau Rp250, sehingga harganya menjadi Rp38.300 per kilogram di pasar tradisional.

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Untuk komoditas beras, pergerakan harga menunjukkan variasi yang cukup bervariasi tergantung pada kualitasnya. Beras kualitas bawah I masih bertahan stabil di angka Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah II naik 0,34 persen atau Rp50 menjadi Rp14.850 per kilogram.

Kenaikan harga juga terlihat pada beras dengan kategori menengah dan super. Beras kualitas medium I dan medium II masing-masing naik 0,3 persen atau Rp50, menjadi Rp16.750 dan Rp16.550 per kilogram. Beras kualitas super I naik 0,28 persen atau Rp50 menjadi Rp18.100 per kilogram, sementara beras kualitas super II tetap tidak berubah di Rp17.500 per kilogram.

Harga Daging Sapi dan Gula Pasir Mengalami Penurunan

Dalam kategori protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 0,07 persen atau Rp100 per kilogramnya, menjadi Rp153.200 per kilogram. Daging sapi kualitas II tetap bertahan stabil di angka Rp144.100 per kilogram tanpa mengalami perubahan harga yang berarti selama periode tersebut.

Sementara itu, harga gula pasir premium turun 0,24 persen atau Rp50 menjadi Rp20.700 per kilogram. Gula pasir lokal tidak mengalami perubahan harga dan masih dijual dengan harga Rp19.650 per kilogram di pasar tradisional.

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Kenaikan Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional

Berbeda dengan sejumlah komoditas lainnya yang mengalami penurunan, minyak goreng curah justru mencatat kenaikan sebesar 0,49 persen atau Rp100 menjadi Rp20.450 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek II juga mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen atau Rp50, menjadi Rp23.750 per kilogram.

Di sisi lain, minyak goreng kemasan bermerek I tidak mengalami perubahan harga sama sekali dan tetap bertahan di angka Rp24.450 per kilogram. Data dari PIHPS Bank Indonesia ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika harga pangan strategis yang sangat memengaruhi daya beli masyarakat pada pertengahan November 2026.