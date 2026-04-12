Bhayangkara Presisi Ungguli Samator 3-0 dalam Laga Sengit Final Four Proliga 2026

Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Surabaya Samator dengan skor 3-0 dalam pertandingan Final Four Proliga 2026 yang berlangsung di Solo. Kemenangan ini membuka peluang Bhayangkara Presisi melaju ke babak grand final.

Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil menundukkan Surabaya Samator dengan skor telak 3-0 (25-23, 25-21, 25-21) dalam pertandingan sengit Final Four Proliga 2026 seri kedua putaran kedua yang berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, pada hari Minggu. Pertandingan yang sangat dinantikan ini menampilkan duel ketat sejak set pertama, dengan kedua tim saling berbalas serangan untuk mengamankan poin.

Surabaya Samator membuka skor, namun semangat juang Jakarta Bhayangkara Presisi tidak mengendur. Pemain setter asal Bulgaria, Lyvan Taboada, menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengatur serangan, meskipun percobaan pertama sempat gagal. Poin pertama bagi Bhayangkara Presisi akhirnya tercipta berkat serangan overpass yang terarah. Ketegangan semakin meningkat ketika skor imbang 3-3, di mana I Ketut Yudi Aditya Risky menunjukkan kualitasnya dalam melakukan serangan. Surabaya Samator memberikan perlawanan yang gigih, tetapi Bhayangkara Presisi terus memberikan tekanan dengan serangan cross spike yang tak terbendung dari Martin Atanasov. Smash keras dari Bardia Saadat juga menjadi kunci penting bagi Bhayangkara Presisi untuk memperlebar jarak poin. Kombinasi serangan mematikan dari Bardia dan Atanasov terbukti sangat efektif, menjadikan mereka tulang punggung utama dalam upaya mengamankan kemenangan. Pada momen krusial ketika skor imbang 22-22, Raden Ahmad Gumilar tampil gemilang dengan smash kuat yang berhasil membawa Bhayangkara Presisi unggul. Akhirnya, Bhayangkara Presisi berhasil mencuri set pertama dengan skor 1-0 setelah perlawanan sengit dari Samator. Dominasi Jakarta Bhayangkara Presisi berlanjut pada set kedua dan ketiga, di mana mereka terus memberikan tekanan pada tim asuhan Rodolfo Luis Sánchez. Meskipun Samator berupaya keras untuk bangkit, mereka tidak mampu membendung serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Bhayangkara Presisi. Kemenangan ini memastikan langkah Jakarta Bhayangkara Presisi semakin dekat menuju babak grand final. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Bardia Saadat, Martin Atanasov, Lyvan Taboada, I Ketut Yudi Aditya Risky, dan Raden Ahmad Gumilar menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan penting ini. Mereka menunjukkan kerjasama tim yang solid dan kemampuan individu yang luar biasa. Kemenangan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap klasemen sementara Proliga 2026. Dengan hasil ini, Jakarta LavAni Livin' Transmedia dipastikan menjadi tim pertama yang melaju ke babak grand final, sementara harapan Garuda Jaya untuk lolos harus pupus. Posisi puncak klasemen sektor putra saat ini ditempati oleh LavAni, diikuti oleh Bhayangkara Presisi di peringkat kedua, dan Surabaya Samator di peringkat ketiga. Sementara itu, Jakarta Garuda Jaya harus puas berada di posisi juru kunci dasar klasemen setelah kekalahan tersebut. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kekuatan dan kualitas tim Jakarta Bhayangkara Presisi dalam kompetisi Proliga 2026. Pencapaian ini menjadi motivasi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk terus berjuang dan memberikan penampilan terbaik mereka di setiap pertandingan. Mereka telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kerjasama tim, dan kemampuan individu yang mumpuni, mereka mampu bersaing di level tertinggi. Kemenangan ini juga akan menjadi pelajaran berharga bagi Surabaya Samator untuk terus berbenah diri dan meningkatkan performa mereka di masa mendatang. Pertandingan ini menjadi tontonan menarik bagi para penggemar voli di Indonesia, yang menyaksikan langsung aksi-aksi memukau dari para pemain terbaik. Sorak sorai pendukung Bhayangkara Presisi menggema di seluruh arena, memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Kemenangan ini juga merupakan buah dari kerja keras pelatih dan tim pelatih yang telah mempersiapkan strategi dan taktik yang tepat untuk menghadapi setiap lawan. Diharapkan, penampilan gemilang dari Bhayangkara Presisi dapat terus berlanjut hingga babak grand final, dan membawa mereka meraih gelar juara Proliga 2026. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang tinggi, kemampuan teknik yang mumpuni, dan kerjasama tim yang solid. Dengan dukungan penuh dari para penggemar, mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kejayaan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa voli Indonesia terus berkembang dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas yang mampu bersaing di kancah nasional





Proliga 2026 Jakarta Bhayangkara Presisi Surabaya Samator Final Four Voli Bardia Saadat Martin Atanasov

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Proliga 2026: Jakarta Bhayangkara Presisi Tekuk Surabaya SamatorJakarta Bhayangkara Presisi mengamankan kemenangan krusial di babak final four Proliga 2026.

Read more »

Jakarta Bhayangkara Presisi Amankan Kemenangan Krusial di Final Four ProLiga 2026Jakarta Bhayangkara Presisi meraih kemenangan penting melawan Surabaya Samator dalam putaran kedua final four ProLiga 2026, mendekatkan mereka pada peluang meraih gelar juara ketiga berturut-turut.

Read more »

Dikalahkan Bhayangkara Presisi 3-0, Peluang Samator ke Final Proliga 2026 Makin JauhKlasemen Final Four Proliga 2026 putra terbaru usai Bhayangkara Presisi kalahkan Surabaya Samator 3-0. Bhayangkara dekati grand final, Garuda Jaya resmi tersingkir.

Read more »

Final Four Proliga 2026 Putaran Kedua: Megawati Cs Hadapi Electric PLN, Samator Kejar Tiket FinalFinal Four Proliga 2026 putaran kedua dimulai hari ini. Megawati Hangestri bersama Pertamina Enduro hadapi Electric PLN, Samator tantang Bhayangkara Presisi.

Read more »

Jakarta Bhayangkara Presisi Dekati Final Proliga 2026, LavAni Pastikan TiketJakarta Bhayangkara Presisi mengamankan kemenangan atas Surabaya Samator di Final Four Proliga 2026, sementara Jakarta LavAni Livin Transmedia telah memastikan tempat di final. Pertandingan berlangsung sengit dengan Bhayangkara unggul dalam tiga set langsung.

Read more »

Bhayangkara Presisi libas Samator 3-0 pada Final Four SoloJakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Surabaya Samator 3-0 (25-23, 25-21, 25-21) pada laga Final Four Proliga 2026 seri kedua putaran kedua di GOR Sritex ...

Read more »