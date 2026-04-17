Bhayangkara FC Bidik Kemenangan di Kandang Hadapi PSIM Yogyakarta untuk Jaga Momentum BRI Super League

Bhayangkara FC akan membuka pekan ke-28 BRI Super League 2025-26 dengan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. Tim berjuluk The Guardian tengah dalam performa impresif, berupaya mempertahankan peringkat kelima klasemen, sementara Laskar Mataram berusaha bangkit dari rentetan hasil minor.

Memasuki pekan ke-28 BRI Super League musim 2025-26, Bhayangkara Football Club (FC) dijadwalkan akan membuka rangkaian pertandingan dengan menghadapi tantangan dari PSIM Yogyakarta. Duel krusial ini akan diselenggarakan di markas kebanggaan Bhayangkara FC, yaitu Stadion PKOR Sumpah Pemuda yang berlokasi di Bandar Lampung. Pertandingan ini dijadwalkan akan bergulir pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, dengan jam kick-off pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Kehadiran kedua tim di stadion ini akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka untuk meraih poin penuh. Bhayangkara FC, yang memiliki julukan The Guardian, tengah berada dalam kondisi yang sangat menjanjikan dan menunjukkan tren permainan yang positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Performa impresif ini terlihat jelas dari akumulasi poin yang mereka raih dalam lima pekan ke belakang. Dari total lima pertandingan tersebut, tim asuhan pelatih Paul Munster ini berhasil mengumpulkan 12 poin berharga. Raihan poin yang solid ini tidak hanya menunjukkan konsistensi permainan, tetapi juga berdampak signifikan pada posisi mereka di klasemen sementara BRI Super League. Berkat rentetan hasil positif tersebut, skuad The Guardian kini berhasil merangsek naik ke peringkat kelima klasemen dengan total perolehan 44 poin. Keberhasilan ini menjadi modal berharga bagi Bhayangkara FC untuk terus memburu ambisi mereka di sisa kompetisi. Berbanding terbalik dengan Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, yang akrab disapa Laskar Mataram, sedang menghadapi periode yang kurang menguntungkan dan mengalami penurunan performa yang cukup mencolok. Statistik mereka dalam sepuluh pekan terakhir menunjukkan perjuangan keras untuk meraih kemenangan. Dari sepuluh pertandingan tersebut, tim kebanggaan Kota Yogyakarta ini hanya mampu meraih satu kemenangan. Situasi semakin memburuk dengan kekalahan yang mereka derita dalam dua pertandingan terakhir secara beruntun. Rentetan hasil negatif ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih dan manajemen PSIM untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan strategi agar dapat keluar dari masa sulit ini. Meskipun demikian, rekor pertemuan terakhir antara kedua tim menunjukkan bahwa Laskar Mataram memiliki catatan apik dalam dua duel terakhirnya menghadapi Bhayangkara FC. Salah satu kemenangan penting mereka terjadi pada bulan November 2025 silam, di mana PSIM berhasil mengamankan tiga poin penuh dengan skor 1-0 saat bertandang ke Stadion Sultan Agung. Kemenangan ini tentu menjadi catatan tersendiri yang bisa memberikan motivasi tambahan bagi PSIM, meskipun di atas kertas Bhayangkara FC tengah dalam performa yang lebih superior. Pertandingan mendatang ini diprediksi akan menyajikan tensi tinggi, di mana kedua tim akan berjuang keras demi meraih hasil terbaik sesuai dengan target masing-masing. Bhayangkara FC akan berusaha memanfaatkan momentum positif mereka di kandang sendiri, sementara PSIM Yogyakarta akan berupaya keras untuk menghentikan tren negatif dan membuktikan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan sengit, bahkan mengulang kesuksesan mereka di pertemuan sebelumnya. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu menantikan jalannya pertandingan yang menarik ini, yang akan menjadi bagian penting dari dinamika persaingan di BRI Super League 2025-26





Van Gastel fokus benahi antisipasi bola mati jelang lawan BhayangkaraPelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel fokus membenahi antisipasi bola mati timnya menjelang laga melawan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC ...

Krisis Pemain Hantui PSIM Yogyakarta Jelang Lawan Bhayangkara FC, Jean Paul Van Gastel Minta Tim Kerja KerasPSIM Yogyakarta hadapi krisis pemain jelang tandang lawan Bhayangkara FC di pekan 28. Van Gastel andalkan kerja keras tim untuk jaga kemenangan dan stabilitas permainan.

PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit AwalBhayangkara FC diminta tetap fokus sejak menit awal hadapi PSIM yang datang pincang. Munster tekankan pentingnya waspada.

PSIM waspadai tiga penyerang BhayangkaraPelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel meminta pemainnya untuk mewaspadai tiga penyerang baru Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan Super League ...

