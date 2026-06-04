BGN Under New Leadership Focuses on Budget Efficiency and Quality Improvement of MBG Program

Nanik S. Deyang appointed as the new head of the National Nutrition Agency (BGN) outlines priorities: budget efficiency despite cuts, moratorium on new MBG kitchens, overhaul of existing operations, and targeted expansion in 3T regions without increasing state budget. Emphasis on quality and anti-corruption.

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengumumkan arah kebijakan awal lembaga usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana. Rapat konsolidasi internal BGN memutuskan langkah pertama: efisiensi anggaran , meski previously sudah dipotong menjadi Rp268 triliun.

Upaya efisiensi akan dilakukan di berbagai bidang tanpa mengurangi target penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencakup moratorium pembangunan dapur MBG baru. BGN akan memprioritaskan pembenahan dapur yang sudah beroperasi, termasuk peningkatan standar, kualitas makanan, dan pelatihan SDM; dapur yang tidak sesuai dapat dibekukan. Selain itu, BGN menyiapkan skema alternatif untuk memperluas layanan MBG di daerah 3T tanpa menambah beban APBN. Anggota DPR Yan Mandenas mendesak BGN baru membenahi kualitas MBG Papua untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Presiden强调的是MBG bebas korupsi. Menteri Keuangan Purbaya menyetujui efisiensi dengan tetap memprioritaskan kualitas makanan. BGN menegaskan anggaran tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meski Kemenkeu melihat ruang efisiensi. Kantor BGN kembali beroperasi normal setelah masa transisi





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Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang Program Makan Bergizi Gratis MBG Efisiensi Anggaran Pembenahan Dapur Moratorium Kualitas Makanan 3T Korupsi

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