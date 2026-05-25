BGN Tindak Tegas Oknum SPPG Bermodus Pura-Pura Tertipu dalam Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap oknum mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan modus pura-pura tertipu untuk mendapatkan verifikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional ( BGN ) mengumumkan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menangani laporan penipuan di beberapa daerah. Modus penipuan tersebut melibatkan pelaku yang mengaku sebagai orang dekat pejabat BGN dan menawarkan jasa pendaftaran titik SPPG dengan meminta uang dari korban.

BGN menyatakan bahwa seluruh laporan masyarakat sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Salah satu laporan yang telah ditangani adalah di Polda Jawa Barat, di mana pelakunya telah tertangkap. BGN juga mengklaim bahwa hingga kini belum ada bukti keterlibatan internal BGN dalam kasus penipuan tersebut. Namun, BGN akan menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara penipuan tersebut dengan orang-orang di BGN.

Sementara itu, total kerugian korban atau masyarakat telah mencapai Rp1,9 miliar untuk 20 laporan. Korban 21 orang, dengan rata-rata kerugian per orang sebesar Rp100 juta





