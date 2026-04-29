BGN Tetapkan Ketentuan Ketat untuk Pemberian Insentif SPPG

Badan Gizi Nasional menetapkan aturan ketat terkait pemberian insentif kepada Satuan Penyediaan Pangan Gratis, termasuk penghentian insentif bagi yang melanggar standar operasional atau keamanan pangan.

Dalam upaya menjamin kualitas layanan dan keamanan pangan , Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan ketentuan ketat terkait pemberian insentif kepada Satuan Penyediaan Pangan Gratis ( SPPG ). Menurut Kepala BGN, Dadan Kusdiana, insentif tidak akan diberikan kepada SPPG yang mengalami kelalaian dalam pengelolaan fasilitas atau pelanggaran terhadap standar operasional .

Kelalaian tersebut mencakup kondisi dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi, atau adanya insiden keamanan pangan akibat bahan baku tidak segar atau kesalahan dari mitra penyedia bahan baku. Dadan juga menegaskan bahwa praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku juga akan menyebabkan penghentian insentif. Prinsip utama pemberian insentif adalah kepatuhan terhadap standar operasional dan jaminan keamanan pangan. Jika terjadi pelanggaran yang berdampak pada kualitas layanan, hak insentif akan otomatis dihentikan.

Selama status SPPG tersuspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak akan dibayarkan. Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi seluruh ketentuan. Selain itu, insentif juga tidak akan diberikan jika SPPG diberhentikan secara permanen atau mengalami penghentian sementara, misalnya saat renovasi besar atau perbaikan mayor yang membuat SPPG tidak dapat berfungsi secara normal. Dadan menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghindari multitafsir di lapangan terkait mekanisme insentif.

Kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk mendorong mitra dan pengelola SPPG menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BGN berharap dapat memastikan bahwa semua SPPG beroperasi dengan optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan





