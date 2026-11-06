BGN Tekankan Gaji Pengawas Tidak Terpengaruh Batas Biaya Operasional Rp 3.000

Badan Gizi Nasional memastikan pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap berjalan normal. Anggaran dibayar terpisah dari batas maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat di Program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat tidak akan mengurangi atau memotong hak pembayaran gaji bagi Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG). Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan secara tegas di Jakarta pada Jumat, 6 November, bahwa regulasi batas biaya tersebut sama sekali tidak mengganggu skema penggajian staf pengawas.

Mekanisme Pemisahan Anggaran Gaji Pengawas

Tysa Novenny menjelaskan bahwa komponen gaji untuk Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar batasan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat yang sedang diterapkan. Pemisahan alokasi anggaran ini merupakan bagian integral dari mekanisme pembiayaan Program Bantuan Gizi (MBG) untuk memastikan setiap komponen kebutuhan SPPG terpenuhi sesuai peruntukannya masing-masing tanpa saling mengganggu.

Also read BGN Tegaskan Tidak Ada Kewajiban bagi SPPG Kurangi Jumlah Relawan usai Biaya Operasional Dibatasi

Dengan demikian, kebijakan pengaturan biaya operasional tersebut tidak mengubah skema penganggaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemerintah memastikan bahwa pembayaran gaji para pengawas tetap dianggarkan secara terpisah sehingga hak-hak mereka sebagai tenaga profesional yang memantau kualitas layanan makanan dan anggaran tetap terjaga dengan baik.

Skema Pembayaran Melalui Virtual Account

Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan akan menerima pembayaran gaji melalui skema top up virtual account (VA) yang dilakukan setiap 10 hari sekali kepada masing-masing SPPG. Setiap kali proses top up dilakukan, anggaran yang disalurkan mencakup sejumlah komponen kebutuhan operasional SPPG, termasuk pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang telah ditetapkan secara terpisah.

Advertisement

Tysa Novenny menambahkan bahwa dana yang masuk melalui skema VA tersebut akan mengcover berbagai biaya seperti bahan baku, operasional rutin, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan secara terintegrasi namun terpisah secara alokasi. Hal ini menjamin kelancaran operasional fasilitas pelayanan gizi di seluruh Indonesia.

Kepastian Bagi Tenaga Pengawas di Lapangan

Penegasan ini diberikan untuk memberikan kepastian bagi seluruh tenaga pengawas di lapangan bahwa kebijakan pembatasan biaya tidak berdampak negatif terhadap pendapatan mereka. Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan Program MBG agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai alokasi dana yang tersedia di tingkat SPPG.

Keluwesan sistem pembayaran yang dilakukan dua kali dalam satu bulan ini dirancang untuk memastikan likuiditas operasional satuan pelayanan dapat berjalan lancar. Dengan struktur anggaran yang jelas, diharapkan kualitas pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dapat meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan para pengawas yang bertugas memastikan standar kualitas tetap terjaga.