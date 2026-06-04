Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang beredar sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPP) akan menghentikan operasional karena dana tidak mencukupi. BGN menegaskan informasi tersebut bukan kebijakan resmi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di seluruh Indonesia.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya informasi menyebut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) dapat menghentikan operasional apabila dana tersedia tidak mencukupi. Badan Gizi Nasional ( BGN ) menegaskan informasi tersebut bukan merupakan kebijakan resmi dan tidak dapat dijadikan rujukan mitra pelaksana program.

Nanik, yangigure telah ditunjuk sebagai Kepala BGN, mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Program strategis nasional tersebut tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional, ujar Nanik di Jakarta.

Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. BGN juga mengimbau seluruh mitra, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, maupun masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak dapat diverifikasi.

Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional, tegas Nanik. Menurut Nanik, koordinasi antara BGN, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi MBG kepada para penerima manfaat berlangsung lancar, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya.

Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sata melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, tutup Nanik. BGN juga tengah fokus memperbaiki tata kelola program MBG untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan manfaat. Agus Hermanto, atau Nanik, adalah Kepala BGN yang baru menggantikan Dadang. dalam konsolidasi nasional MBG, Presiden Prabowo mengepresiasi dedikasi petugas di daerah terpencil. Selain itu, BGN mengumumkan penutupan pendaftaran program MBG dan memperingatkan atas modus penipuan jual beli titik SPPG.

Sejumlah SPPG di berbagai daerah seperti Sampang, Tulungagung, dan Sulawesi Selatan telah mengalami penghentian sementara karena berbagai alasan seperti tidak memenuhi standar, keterlambatan distribusi, atau dana belum cair. BGN menegaskan bahwa penghentian tersebut hanya terjadi pada SPPG tertentu yang melanggar protokol, bukan kebijakan nasional. Penghentian operasional dua SPPG di Sampang karena belum memenuhi standar, sementara di Sulawesi Selatan akibat keterlambatan distribusi yang viral. Di Tulungagung, dua SPPG terpaksa berhenti karena dana dari pusat belum cair, memengaruhi ribuan siswa.

Kepala BGD juga mengumumkan bahwa kasus korupsi MBG sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan penyelidikan sekitar Rp6 juta per hari yang diterima oleh SPPG. Sony Sonjaya, mantan pimpinan BGN, telah menunjuk Elza Syarief sebagai pengacara untuk menangani dugaan korupsi tata kelola MBG. Selain itu, proses pengadaan motor listrik senilai Rp1,03 triliun juga menjadi sorotan karena ada tuduhan vendor tidak memenuhi syarat. BGN memastikan proses hukummantan pimpinan tidak akan mengganggu kelancaran program MBG.

Agustina Arunsari bersama Trenggono diangkat sebagai Wakil Kepala BGN oleh Presiden Prabowo, menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Nanik, yang berlatih belakang biologi, menekankan pendidikannya tidak relevan dengan kehutanan. Intinya, BGN menegaskan tidak ada kebijakan penghentian operasional MBG secara nasional, meski beberapa SPPG局部 sementara karena masalah operasional. Pemerintah tetap berkomitmen menyelamatkan program gizi nasional dan menyerap disinformasi yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat





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