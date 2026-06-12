BGN Rencana Pembatasan Dapur MBG Maksimal 6 Unit per Kecamatan, Ancaman bagi 51 Dapur di Pamekasan

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi dapur maksimal enam unit di setiap kecamatan. Kebijakan ini berpotensi menutup 51 dari 129 unit dapur di Kabupaten Pamekasan. Sementara, kasus korupsi MBG terus berkembang dengan munculnya nama baru Kombes Sumarni dan penanganan oleh Kejagung. Berbagai peristiwa lain seperti kenaikan BBM, pelemahan rupiah, dan kegiatan Rutan Pringsewu juga terjadi.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menata ulang program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dengan membatasi jumlah dapur maksimal enam unit di setiap kecamatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik S Deyang, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis 4 Juni 2026.

Rencana tersebut tersebut bertujuan untuk mengatur kembali distribusi dapur Program Sosial Pangan Gizi (SPPG) yang selama ini berkembang di berbagai wilayah. Namun kebijakan ini menjadi ancaman bagi pemilik dapur SPPG di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang memiliki 13 kecamatan dengan total 129 unit dapur aktif. Jika kebijakan diterapkan, sekitar 51 unit dapur berisiko ditutup karena melebihi kuota maksimal enam unit per kecamatan.

Heriyanto sebagai Koordinator Wilayah BGN Pamekasan mengungkapkan bahwa hingga Jumat 12 Juni 2026, belum ada surat resmi dari pusat mengenai rencana pembatasan dapur tersebut. Saat ini seluruh Indonesia memiliki 27.000 dapur MBG yang beroperasi. BGN juga akan menunda sementara pendaftaran dapur MBG baru sambil mengevaluasi kebutuhan SPPG di setiap wilayah. Pertimbangan moratorium tersebutMenuates karena jumlah SPPG yang mengajukan dan sudah beroperasi dinilai sudah cukup banyak.

Mayoritas dapur SPPG berlokasi di perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara penyaluran di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) belum optimal. Kasus dugaan korupsi MBG yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN kembali berkembang dengan munculnya nama baru. Kombes Sumarni disebut-sebut dalam unggahan viral media sosial yang memuat daftar pihak terlibat. Penyidikan dari Kejagung potentially memasuki babak baru dengan temuan-temuan baru.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah tudingan yang mengaitkannya dengan kepemilikan SPPG atau dapur MBG, dan meminta menunggu nama dari Sony Sonjaya. Presiden Prabowo Subianto juga terkait dengan kasus ini setelah menerima surat apresiasi dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya, yang disampaikan oleh Mendikdasmen. Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah mendapat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan untuk program MBG.

Awal Juni 2026 juga diwarnai berbagai peristiwa signifikan termasuk penahanan pejabat terkait kasus MBG, kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, penetapan RUU Polri, dan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Di bidang lain, Kanada bersiap untuk mengikuti Piala Dunia dengan persiapan melawan Bosnia-Herzegovina yang comeback setelah 12 tahun absence. BTN menandatangani MoU dengan Kampus Unair sebagai dukungan ekosistem pendidikan.

Di Lampung, Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pringsewu menyelenggarakan kegiatan berbeda yang tidak terkait dengan proses penegakan hukum, menunjukkanとう half lainnya selain fungsi惯有的 penahanan. Aksi konvoi pemotor di Bandung yang membawa senjata tajam seperti leweng dan celurit juga viral di media sosial, menambah dinamika keamanan di jalanan





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