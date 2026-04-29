BGN Kolaborasi dengan Empat Kementerian untuk Memperbaiki Program Manfaat Bagi Gizi

Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan empat kementerian untuk memastikan program Manfaat Bagi Gizi (MBG) tepat sasaran, terutama bagi anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperoleh data lapangan yang lebih valid dan mutakhir.

Dalam upaya memperbaiki program Manfaat Bagi Gizi (MBG) agar lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kolaborasi dengan empat kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Keempat instansi tersebut dipilih karena memiliki data lapangan yang lebih valid dan mutakhir, sehingga dapat memastikan MBG mencapai sasaran yang tepat, terutama bagi anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan MBG tepat sasaran, terutama bagi anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dia menambahkan bahwa data yang digunakan saat ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan data yang digunakan sebelumnya. Dari Kemenkes, BGN memperoleh pemetaan 81 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan. Sementara itu, data penduduk miskin mencakup 273 kabupaten/kota, dan 304 kabupaten/kota tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi. Data-data ini digunakan untuk memastikan distribusi MBG tepat sasaran kepada kelompok-kelompok yang memerlukan, dengan total 405 wilayah prioritas.

Di 405 wilayah prioritas tersebut, penyaluran MBG akan diutamakan untuk kelompok rawan pangan, penduduk miskin, dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk wilayah yang gizinya masih kurang. Untuk menjaga akurasi, BGN bersama tiga instansi terkait memperkuat kapasitas wali data di seluruh wilayah. Tujuannya adalah agar penyajian data lebih akurat sehingga penyaluran MBG tidak meleset. Sistem validasi kini mengintegrasikan data Dukcapil, Dapodik, DTKS, dan data kesehatan lapangan agar verifikasi NIK, status siswa, dan kelayakan keluarga penerima berjalan real time.

Dengan integrasi lintas data ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badan Gizi Nasional Manfaat Bagi Gizi Kementerian Kesehatan Stunting Pemenuhan Gizi

United States Latest News, United States Headlines

