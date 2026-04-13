BGN Klarifikasi Isu Rebranding Motor Listrik Emmo, Bantah Keterlibatan Alibaba

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu mengenai dugaan rebranding motor listrik Emmo yang dibeli untuk operasional program makan bergizi gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pembelian motor listrik Emmo dan membantah adanya keterkaitan dengan penjualan motor listrik di platform Alibaba.

Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ), Dadan Hindayana , memberikan tanggapan terkait informasi pengadaan sepeda motor listrik merek Emmo untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Informasi ini mencuat setelah adanya dugaan bahwa motor listrik Emmo merupakan rebranding dari motor listrik yang dijual di situs Alibaba . BGN telah membeli 21.801 unit motor listrik untuk mendukung operasional program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Motor listrik yang dibeli BGN berasal dari merek Emmo Electric Mobility Indonesia, dengan dua tipe yang dipilih: Emmo-JVX GT (motor trail) dan Emmo-JV Max (motor bebek). Menurut Dadan, harga per unit untuk motor trail mencapai Rp 43,3 juta, sementara motor bebek dibeli seharga Rp 41,7 juta per unit. Namun, rumor yang beredar di media sosial mengklaim bahwa motor listrik Emmo hanyalah penamaan ulang dari motor listrik Kollter ES1-X PRO yang dijual di Alibaba.

Hasil penelusuran Tempo di Alibaba memang menemukan kemiripan desain antara Emmo dan Kollter ES1-X PRO. Di Alibaba, motor tersebut dijual oleh Guangzhou Yangfa E-Commerce Co., Ltd. dengan harga sekitar Rp 10,425 juta per unit. Dadan membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa motor Emmo adalah merek yang dijual di Indonesia, sementara penjualan di Cina, Eropa, dan Amerika menggunakan merek Tinbot.

Ia menjelaskan bahwa harga komponen seperti baterai saja sudah mencapai Rp 7 juta, belum termasuk dinamo, controller, dan peralatan lainnya. Dadan juga menunjukkan situs web Joule Motorcycles yang menampilkan Kollter ES1 PRO-L, yang merupakan merek Tinbot. Motor tersebut memang memiliki kemiripan dengan Emmo dan Kollter yang dijual di Alibaba. Harga yang tertera di situs tersebut adalah US$ 6.900 per unit, dengan diskon menjadi US$ 5.900.

Dadan menambahkan bahwa merek Tinbot telah dipamerkan di EICMA, pameran motor di Milan, Italia, dan bahkan digunakan oleh kepolisian Spanyol. Pengadaan motor listrik BGN ini menjadi viral setelah beredarnya video yang menampilkan gudang penuh dengan motor berlogo BGN.

Dadan mengkonfirmasi bahwa seluruh 21.801 unit motor listrik masih berada di gudang distributor. Ia enggan merinci lokasi gudang distributor tersebut. Namun, seorang sumber internal BGN menyebutkan bahwa ribuan motor tersebut sempat berada di gudang Tangerang, kemudian dipindahkan ke markas Kodim Cakung, Jakarta Timur, sebelum akhirnya ditempatkan di gudang Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini hanya dianggarkan untuk tahun 2025 dan tidak ada anggaran serupa untuk tahun 2026. Menurut dosen IPB ini, motor listrik tersebut akan didistribusikan ke SPPG di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tujuannya adalah untuk mempermudah operasional dan memastikan kelancaran program MBG di seluruh wilayah.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BGN: WFH Tidak Berlaku untuk Pengurus MBGKepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan tetap bertugas seperti biasa. Mereka tidak menerapkan WFH.

Read more »

Komisi IX Sebut Pengadaan Motor Listrik BGN Sesuai Mekanisme & Disetujui KemenkeuJPNN.com : Menurut Yahya, publik perlu memahami bahwa program tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran negara tahun 2025

Read more »

BGN Setop Operasional 527 Dapur MBG, Kualitas di Bawah StandarBadan Gizi Nasional menghentikan sementara 527 SPPG untuk memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis.

Read more »

Lagi, BGN Suspend Ratusan SPPG di Wilayah II dan III untuk Jaga Kualitas LayananLangkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan.

Read more »

DPR Minta BGN Jelaskan Pengadaan Motor Listrik Secara Terbuka ke MasyarakatMenurut Pulung Agustanto, berbagai polemik yang terjadi di seputar program pengadaan motor listrik ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan problem di kemudian hari.

Read more »

Anggaran EO BGN Tembus Rp113 Miliar: Publik Minta Transparansi, BGN KlarifikasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »