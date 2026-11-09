BGN Klarifikasi Gaji Pengawas SPPG Tidak Terpengaruh Batas Biaya Operasional MBG

Badan Gizi Nasional memastikan gaji pengawas gizi dan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tetap dibayarkan secara terpisah dari batas biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi publik mengenai struktur pembayaran gaji bagi tenaga pengawas dalam satuan pelayanan gizi. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan secara tegas bahwa kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat tidak memotong atau mengurangi komponen gaji pengawas gizi serta pengawas keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG).

Kepastian Gaji di Luar Batas Operasional

Tysa Novenny memastikan bahwa penghasilan para pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen biaya operasional yang dibatasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik dan aparat daerah terkait potensi penurunan pendapatan tenaga pengawas akibat regulasi baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

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Sebagai gambaran, Tysa Novenny menambahkan bahwa semua insentif dan pembayaran gaji akan tetap berjalan lancar tanpa terpengaruh oleh plafon biaya bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur yang menjalankan pengawasan program gizi nasional agar fokus pada tugas pengawasan.

Mekanisme Pembayaran via Top Up Virtual Account

Proses penyaluran anggaran untuk gaji pengawas gizi dan keuangan akan menggunakan skema top up virtual account (VA) yang terintegrasi. Setiap unit SPPG akan menerima penyaluran dana setiap 10 hari sekali melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

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Dalam setiap siklus penyaluran dana melalui top up virtual account, anggaran yang masuk mencakup berbagai komponen kebutuhan mendesak. Komponen tersebut meliputi biaya bahan baku, operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan yang terpisah.

Transparansi Alokasi Dana Program MBG

Strategi pemisahan alokasi anggaran ini merupakan bagian integral dari mekanisme pembiayaan Program MBG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sesuai dengan peruntukan masing-masing tanpa tumpang tindih dana.

Mekanisme transparan ini dirancang agar Badan Gizi Nasional dapat memantau efektivitas penggunaan dana secara real-time. Pemisahan komponen biaya juga membantu pemerintah dalam mengevaluasi efisiensi operasional satuan pelayanan di lapangan.

Komitmen Jaminan Mutu dan Pelayanan

Program MBG terus menekankan pentingnya pengawasan kualitas terhadap setiap tahapan penyaluran makanan bergizi. Kehadiran pengawas gizi dan keuangan merupakan elemen kunci dalam menjaga standar mutu makanan yang diterima oleh anak-anak sekolah.

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Dengan jaminan bahwa gaji pengawas tidak terdampak batasan operasional, Badan Gizi Nasional berharap dapat meningkatkan intensitas pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran dana dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat dengan kualitas terbaik.