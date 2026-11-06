BGN Jelas Gaji Pengawas SPPG Aman dari Batas Biaya Operasional

Badan Gizi Nasional memastikan gaji pengawas gizi dan keuangan tidak termasuk dalam batas biaya operasional Rp3.000. Pembayaran dilakukan melalui top up VA setiap 10 hari sekali.

Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan klarifikasi resmi mengenai kekhawatiran terkait kebijakan batas biaya operasional dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jubir resmi BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa ketentuan pembatasan maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak mempengaruhi pembayaran gaji untuk pengawas gizi dan keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur yang menjalankan fungsi pengawasan. Tysa Novenny menyatakan bahwa gaji para pengawas tersebut sepenuhnya berada di luar komponen batas biaya operasional harian yang berlaku.

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Mekanisme Pembayaran Gaji dan Top Up VA

Dalam mekanisme penyaluran anggaran yang diterapkan saat ini, pembayaran gaji bagi pengawas gizi dan pengawas keuangan dilakukan melalui skema top up virtual account. Proses penyaluran dana ini dilakukan secara berkala setiap sepuluh hari sekali kepada masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.

Setiap kali proses top up virtual account dilakukan, anggaran yang disalurkan mencakup berbagai komponen kebutuhan operasional SPPG. Komponen tersebut meliputi biaya bahan baku, operasional dapur, insentif pelayanan, jaminan mutu, serta biaya gaji untuk pengawas gizi dan pengawas keuangan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan hak finansialnya sesuai jadwal.

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Tidak Ada Pengurangan Tenaga Relawan dan Petugas

BGN juga menegaskan secara eksplisit bahwa tidak ada kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengurangi jumlah tenaga relawan. Tenaga relawan yang dimaksud mencakup petugas pemorsian makanan, sopir, dan berbagai peran pendukung lainnya yang vital dalam kelancaran distribusi makan siang bergizi kepada peserta didik.

Perhitungan kebutuhan jumlah relawan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap dapur. Meskipun demikian, batasan maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari hanya digunakan sebagai alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari. BGN menyatakan bahwa ini adalah opsi, bukan perintah pengurangan tenaga kerja.

Struktur Pembiayaan Program MBG yang Transparan

Pemisahan alokasi anggaran ini merupakan bagian integral dari mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya adalah memastikan setiap komponen kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat terpenuhi sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

Kejelasan dari BGN diharapkan dapat menghilangkan keraguan berbagai pihak terhadap keberlanjutan program ini. Dengan struktur pembayaran yang terpisah untuk gaji pengawas dan operasional harian, efisiensi biaya tidak akan mengorbankan kualitas pengawasan maupun jumlah petugas lapangan.