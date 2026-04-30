BGN Ingatkan Pengelola SPPG Waspada Modus Penipuan Menggunakan Nama Pejabat Resmi

Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama pejabat resmi. Pelaku sering menggunakan nama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, untuk mengirimkan surat atau email palsu terkait pembukaan suspend dan inspeksi mendadak. Harjito mengimbau agar tidak langsung menindaklanjuti dokumen yang mencurigakan dan melakukan verifikasi terlebih dahulu. BGN juga akan memperkuat sistem komunikasi untuk mencegah penipuan serupa.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di seluruh Indonesia untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama pejabat dan institusi resmi.

Kasus ini telah menimpa beberapa wilayah, dengan pelaku yang sering menggunakan nama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, untuk melakukan tindak penipuan. Menurut Harjito, nama dan posisinya kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan surat atau email palsu, terutama terkait pembukaan suspend dan inspeksi mendadak (sidak). Modus penipuan ini berbeda dari yang biasanya, karena pelaku tidak langsung meminta uang, tetapi mengirimkan dokumen dengan kop yang menyerupai identitas resmi BGN, meskipun asalannya tidak sah.

Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa pesan tersebut resmi. Harjito menekankan bahwa seluruh komunikasi resmi BGN hanya dilakukan melalui kanal dan domain yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, ia mengimbau pengelola SPPG untuk tidak langsung menindaklanjuti surat atau email yang mencurigakan. Jika menerima dokumen yang mengatasnamakan BGN tetapi menggunakan kop tidak resmi atau sumber yang tidak jelas, sebaiknya dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Selain itu, setiap dugaan penipuan segera dilaporkan ke pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi BGN untuk mencegah korban bertambah. Harjito juga menambahkan bahwa kewaspadaan bersama sangat diperlukan untuk menjaga integritas program pemenuhan gizi nasional. Ke depan, BGN akan memperkuat sistem komunikasi dan sosialisasi kepada publik agar masyarakat lebih mudah membedakan informasi resmi dan palsu. Kasus ini muncul di tengah perluasan program makan bergizi gratis yang melibatkan banyak pihak, termasuk pengelola SPPG di berbagai daerah.

Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi oknum untuk memanfaatkan nama institusi demi kepentingan tertentu. BGN juga menyarankan agar semua pihak tetap kritis terhadap informasi yang diterima dan selalu melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan. Dengan demikian, diharapkan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan dengan lancar dan aman dari segala bentuk penipuan





