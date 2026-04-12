BGN Gelontorkan Rp 113,9 Miliar untuk Sewa Jasa EO di Tahun Pertama

Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa event organizer (EO) dalam tahun pertama pelaksanaan proyek, memicu pertanyaan tentang efisiensi penggunaan dana publik.

Badan Gizi Nasional ( BGN ) dilaporkan secara konsisten menggunakan jasa event organizer (EO) selama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Total anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berfokus pada gizi ini untuk pengadaan jasa EO mencapai Rp 113,9 miliar. Dadan Hindayana, Kepala BGN , menjelaskan bahwa penggunaan EO merupakan bagian dari kebutuhan strategis lembaganya yang tergolong baru. Menurutnya, pada tahun pertama operasional, BGN masih dalam tahap membangun sistem dan tata kelola.

BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri. Hal ini disampaikan Dadan dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 12 April 2026. Data realisasi pengadaan barang dan jasa BGN yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sumber informasi utama. Dokumen tersebut mengungkap adanya 31 paket pengadaan jasa EO yang dilakukan oleh BGN pada tahun pertama proyek makan bergizi gratis (MBG). Sebagian besar pengadaan EO ini ditujukan untuk kegiatan di kantor pusat BGN. Selain itu, BGN juga menyewa jasa EO untuk berbagai agenda, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga. Dari penelusuran Tempo, dua perusahaan teridentifikasi sebagai EO dalam beberapa kegiatan BGN. Azka Jaya Pratama mendapat kontrak senilai Rp 419 juta, sementara Senawangi Citra Imaji memperoleh kontrak sebesar Rp 391,37 juta. BGN juga melibatkan Maria Utara Jaya sebagai EO untuk kegiatan bimbingan teknis manajemen risiko di wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah. Paket pengadaan jasa EO untuk kegiatan ini bernilai Rp 18,472 miliar. Proyek MBG ini juga tercatat mengadakan jasa EO untuk kegiatan Fun Run Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun sebelumnya, dengan Kredo Aum sebagai EO yang menerima kontrak senilai Rp 1,339 miliar. Tidak hanya itu, BGN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,59 miliar untuk jasa EO dari Falah Eka Cahya, yang mendukung kegiatan Training of Trainer Asesmen Risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Untuk pelaksanaan rapat di luar kantor pusat, BGN juga menggunakan jasa EO. Lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Joko Widodo ini menunjuk Greenlite Kreasi Abadi dengan nilai kontrak Rp 465,55 juta dan Gloria Abdi Cendana dengan nilai kontrak Rp 242 juta. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pengadaan jasa EO oleh BGN meliputi sejumlah perusahaan dan nilai kontrak yang signifikan. Milli Kita Bersama menerima kontrak senilai Rp 446.035.649 dan Rp 426.647.038. Erawan Prakasa Utama dengan nilai kontrak Rp 1.075.148.775 dan Rp 1.660.725.488. Anugrah Wizardhi Convex mendapatkan kontrak senilai Rp 2.691.768.315, Rp 1.515.437.823, dan Rp 4.597.322.631. Renjana Media Indonesia memperoleh kontrak senilai Rp 1.067.681.250, Rp 1.012.933.708, Rp 469.242.788, dan Rp 5.257.989.248. Azka Jaya Pratama dengan kontrak Rp 419.015.441. Anugrah Duta Promosindo mendapatkan kontrak senilai Rp 11.072.879.037, Rp 3.110.265.371, Rp 2.310.487.200, dan Rp 931.640.760. Citra Solusi Konvensindo memperoleh kontrak senilai Rp 871.350.000, Rp 4.010.217.047, dan Rp 1.153.290.000. Raja Idea Kreatif dengan nilai kontrak Rp 12.576.438.473, Rp 1.593.618.536, dan Rp 1.407.462.518. Mokhsa Karsa Ganendra mendapatkan kontrak senilai Rp 626.964.429 dan Rp 695.372.938. Pojok Celebes Mandiri dengan nilai kontrak Rp 15.416.365.703. Falah Eka Cahya dengan kontrak Rp 16.590.000.000. Senawangi Citra Imaji dengan kontrak Rp 391.376.160. Maria Utara Jaya dengan kontrak Rp 18.472.000.000. Kredo Aum dengan nilai kontrak Rp 1.339.310.500. Greenlite Kreasi Abadi dengan nilai kontrak Rp 465.554.555. Gloria Abdi Cendana dengan nilai kontrak Rp 242.000.000. Penggunaan anggaran yang signifikan untuk jasa EO ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, terutama mengingat tujuan BGN dalam meningkatkan gizi masyarakat. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari penggunaan EO terhadap pelaksanaan program-program BGN dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan





