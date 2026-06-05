BGN Fokus pada Penataan Penerima Manfaat dan Moratorium SPPG Baru

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan langkah strategis meliputi penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan SPPG baru, serta pembenahan dapur dan pelatihan SDM untuk meningkatkan layanan gizi, khususnya di wilayah 3T.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang bersama Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari dan Trenggono menggelar konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, pada Kamis 4 Juni 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil BGN untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Fokus utama BGN saat ini diarahkan pada penataan ulang penerima manfaat program gizi, moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, serta pembenahan dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar produksi makanan bergizi dan berkualitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Nanik menjelaskan bahwa penataan ulang penerima manfaat dilakukan karena masih ditemukan ketidaktepatan dalam pendistribusian bantuan gizi. Banyak penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria, sementara mereka yang sangat membutuhkan justru belum terjangkau. Oleh karena itu, BGN akan melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan setempat.

Selain itu, moratorium pembangunan SPPG baru akan memberikan waktu bagi BGN untuk mengevaluasi efektivitas dapur yang sudah ada dan memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi benar-benar mampu menghasilkan makanan bergizi sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi standar akan diperbaiki atau ditutup sementara. Selain aspek operasional, BGN juga akan memperkuat pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program gizi. Hal ini mencakup pelatihan bagi petugas dapur, kader gizi, dan tenaga pendamping lapangan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan makanan bergizi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. Lebih lanjut, BGN akan meningkatkan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Wilayah 3T seringkali menghadapi kendala akses dan keterbatasan infrastruktur, sehingga kebutuhan gizi masyarakat di sana perlu menjadi prioritas. BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta TNI untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, angka stunting dan malnutrisi di Indonesia dapat terus ditekan. BGN juga akan melibatkan akademisi dan ahli gizi dalam melakukan riset dan pengembangan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi di berbagai daerah. Ke depannya, BGN menargetkan setiap provinsi memiliki setidaknya satu SPPG yang memenuhi standar dan mampu melayani masyarakat secara optimal. Konferensi pers ini diakhiri dengan pernyataan komitmen BGN untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi nasional.

Nanik menekankan bahwa semua pihak harus bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas dari masalah gizi buruk





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