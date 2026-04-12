BGN Alokasikan Rp113,9 Miliar untuk Jasa EO di Tahun 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp113,9 miliar pada tahun 2025 untuk pengadaan jasa event organizer (EO). Langkah ini diambil untuk mendukung operasional lembaga dan memastikan program-program strategis berjalan efektif, mengingat keterbatasan sumber daya manusia internal BGN.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp113,9 miliar pada tahun 2025 khusus untuk pengadaan jasa event organizer (EO). Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung operasional lembaga dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan strategis. Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, penggunaan jasa pihak ketiga, dalam hal ini EO, merupakan langkah krusial mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) internal lembaga yang baru terbentuk.

BGN sendiri baru berada pada fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasionalnya. Dadan menjelaskan bahwa dalam tahap awal ini, BGN belum memiliki SDM internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kegiatan berskala besar secara mandiri. Hal ini mendorong perlunya dukungan profesional dari EO untuk memastikan berbagai program berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang akan didukung oleh EO meliputi kampanye publik, sosialisasi nasional, serta bimbingan teknis bagi penjamah makanan. Pemilihan EO sebagai mitra strategis didasarkan pada keahlian mereka dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. EO diharapkan dapat mengemas pesan-pesan pemerintah terkait isu gizi nasional secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal. Kualitas penyelenggaraan menjadi sangat penting, dan EO berperan krusial dalam memastikan hal tersebut. Penggunaan EO juga dipandang sebagai solusi untuk mempercepat pelaksanaan program tanpa harus menunggu kesiapan penuh dari tim internal BGN. EO berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu. Selain itu, EO akan dilibatkan sebagai mitra dalam memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, pengelolaan audiens, dan berbagai aspek lainnya. Dadan Hindayana juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengeluaran, termasuk pembayaran jasa EO, akan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga termasuk keterbukaan terhadap pengawasan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini mencerminkan komitmen BGN untuk menjalankan program-program strategis nasional secara profesional dan efektif, dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan EO diharapkan dapat meningkatkan jangkauan dan dampak dari program-program gizi nasional, serta berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. BGN juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja EO dan efektivitas program-program yang dijalankan, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan terus melakukan perbaikan. Pilihan untuk menggunakan jasa EO mencerminkan pendekatan pragmatis BGN dalam membangun kapasitas operasionalnya, sambil tetap fokus pada pencapaian tujuan strategis di bidang gizi. Langkah ini juga menunjukkan adaptasi BGN terhadap dinamika sumber daya manusia dan kebutuhan operasional di tahap awal pembentukan lembaga. Diharapkan, dengan dukungan EO, BGN dapat dengan cepat dan efektif menjalankan program-programnya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Penggunaan EO ini merupakan bagian dari strategi BGN untuk mencapai visi dan misi lembaga dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paiton Energy Kembali Raih Predikat Hijau di PROPER 2025JPNN.com : PT. Paiton Energy kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan, lewat raihan predikat Hijau dalam PROPER 2025.

Read more »

Kaltim Methanol Industri Raih Penghargaan Green Leadership Tahun 2025PT KMI mampu melakukan transformasi perilaku dan bisnis menuju praktik industri hijau yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan.

Read more »

Hasil Super League 2025/2026 - Sikat Persita, Arema FC Akhirnya Menang Setelah 5 LagaGol Gustavo Franca mengantarakan Arema FC menang dengan skor 0-1 saat bertandang ke markas Arema FC, Jumat (10/4).

Read more »

Ketua Umum Jakmania Sambut Bonek Mania di SUGBK: Momen Silaturahmi dalam Super League 2025/2026Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno, menyambut kedatangan Bonek Mania untuk mendukung Persebaya Surabaya di laga kontra Persija Jakarta. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum silaturahmi dan mempererat persaudaraan kedua suporter, setelah sempat menjadi rival.

Read more »

BGN Habiskan Anggaran Rp113 Miliar untuk Bayar EO, Dadan Hindayana: SDM Internal Belum MemadaiBerita BGN Habiskan Anggaran Rp113 Miliar untuk Bayar EO, Dadan Hindayana: SDM Internal Belum Memadai terbaru hari ini 2026-04-12 12:30:15 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Anggaran EO BGN Tembus Rp113 Miliar: Publik Minta Transparansi, BGN KlarifikasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »