BFI Finance terapkan strategi ekspansi dengan kemitraan digital dan proyeksi dividen 70 persen. Perusahaan menargetkan pertumbuhan aset stabil di tahun 2027.

BFI Finance Indonesia mengumumkan langkah transformasi bisnis krusial melalui perluasan kemitraan strategis dengan pelaku ekosistem digital untuk mengoptimalkan penjangkauan pasar di tahun 2027. Presiden Direktur perusahaan tersebut, Sutadi, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi korporat untuk memperluas jangkauan dan mengoptimalkan kanal akuisisi pelanggan secara lebih efektif.

Strategi Ekspansi dan Target Pertumbuhan Pasar

Langkah transformasi ini bertujuan memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar pembiayaan yang semakin berkembang dengan menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan bagi masyarakat. Sutadi menegaskan bahwa ekspansi ini mendukung upaya perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika industri yang terus berubah dan menuntut adaptasi cepat.

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Menurut analisis lanskap industri nasional, segmen kelas menengah dan jelang menengah mendominasi sekitar 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga. Data ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi sektor pembiayaan untuk berfokus pada kelompok demografis yang memiliki daya beli dan kebutuhan likuiditas tinggi.

Lebih dari 80 persen masyarakat pada segmen tersebut telah memiliki rekening bank, sehingga membuka potensi pengembangan layanan pembiayaan berbasis aset yang dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Aksesibilitas ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan likuiditas harian maupun pengembangan usaha bagi masyarakat umum.

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Perkembangan ekosistem digital menciptakan peluang yang semakin besar bagi industri pembiayaan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas di berbagai wilayah. Kemitraan teknologi strategis memungkinkan perusahaan memperluas kanal akuisisi di luar jaringan pemasaran konvensional yang telah ada selama ini.

Posisi Stakeholder dan Kekuatan Jaringan Distribusi

Sutadi menyampaikan bahwa kemitraan ini membuka peluang pengembangan produk pembiayaan dan saluran distribusi baru yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan berbagai segmen nasabah. Strategi ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan kompetitif di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Langkah ini melengkapi kekuatan jaringan distribusi langsung perseroan yang mencakup 334 jaringan outlet di seluruh Indonesia. Di antara jumlah tersebut, terdapat 44 outlet layanan syariah yang melayani kebutuhan khusus bagi masyarakat yang mengutamakan prinsip syariah dalam bertransaksi.

Dukungan operasional juga datang dari lebih dari 16.000 agen aktif dan lebih dari 600 jaringan dealer otomotif terkemuka. Jaringan ini didukung oleh tim telemarketing terfokus yang siap membantu proses akuisisi dan layanan pelanggan secara profesional dan responsif.

Kesiapan perusahaan dalam mengembangkan kemitraan dan menangkap peluang pasar pada 2027 ditopang oleh fundamental keuangan yang kuat serta proyeksi kinerja akhir tahun 2026 yang solid. Hal ini memberikan kepastian bagi mitra dan investor mengenai arah strategis perusahaan di masa depan.

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Dampak Nyata bagi Pasar dan Proyeksi Keuangan

Hingga penutupan tahun buku 2026, perusahaan menargetkan total aset dan penyaluran pembiayaan masing-masing tumbuh sekitar 5 persen secara tahunan. Target pertumbuhan ini mencerminkan optimisme manajemen terhadap kondisi makroekonomi dan permintaan pasar yang stabil.

Sementara itu, total ekuitas diproyeksikan meningkat sekitar 7 persen year-on-year, menunjukkan peningkatan modal inti yang sehat. Struktur permodalan tetap dijaga kuat dengan rasio pinjaman terhadap ekuitas di level 1,1x yang mencerminkan kebijakan keuangan yang prudent.

Biaya dana berhasil dioptimalkan hingga mencapai angka 6,9 persen, yang semakin efisien dan mendukung margin keuntungan perusahaan. Efisiensi biaya ini memungkinkan perusahaan menawarkan produk pembiayaan dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah diproyeksikan tetap terjaga di bawah 1,5 persen dengan tingkat pencadangan yang kuat di kisaran 3x. Angka-angka ini menunjukkan manajemen risiko yang ketat dan portofolio pinjaman yang sehat.

Perseroan juga memproyeksikan rasio pembagian dividen hingga 70 persen sebagai wujud komitmen dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Target dividen yang tinggi ini menegaskan niat perusahaan untuk berbagi hasil kinerja positif kepada pemegang saham secara langsung.