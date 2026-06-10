Betrand Putra Onsu Terkejut dengan Ucapan Ibu Sarwendah

Potongan video Sarwendah yang beredar di media sosial membuat putra angkatnya, Betrand Putra Onsu, terkejut dan menangis. Ia mengaku tidak menyangka sang ibu bisa mengucapkan kata-kata yang dinilainya menyakitkan.

Virulnya potongan video Sarwendah membuat putra angkatnya, Betrand Putra Onsu , terkejut dan menangis. Remaja itu mengaku tidak menyangka sang ibu bisa mengucapkan kata-kata yang dinilainya menyakitkan.

Betrand menduga ucapan tersebut keluar karena emosi Sarwendah sedang tidak terkendali. Ia mengatakan bahwa situasi seperti itu seharusnya dihindari dengan menghentikan siaran langsung terlebih dahulu. Setelah melihat video yang beredar, Betrand langsung menghubungi Ruben Onsu, ayahnya, dan berusaha memberikan dukungan kepada sang ayah. Meski tidak mengetahui secara pasti penyebab insiden tersebut, Betrand menilai lingkungan pergaulan dapat memengaruhi sikap seseorang.

Ia mengatakan bahwa jika kita memiliki lingkungan yang baik, kita tidak akan menjadi orang yang jahat





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Sarwendah Betrand Putra Onsu Ibu Ucapan Media Sosial

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