Besiktas Serius Rekrut Brahim Diaz dari Real Madrid Lewat Negosiasi Keluarga

Besiktas melakukan strategi diplomasi intensif dengan ayah Brahim Diaz di Istanbul. Klub Turki ini berniat membuka negosiasi resmi dengan Real Madrid untuk transfer pemain Maroko di bursa Januari.

Klub sepak bola Turki, Besiktas, telah mengambil inisiatif strategis terbaru dalam misi perekrutan Brahim Diaz, seorang pemain internasional Maroko yang saat ini membela Real Madrid. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan selama tiga hari di kota Istanbul yang khusus menampung kehadiran Abdelkader Diaz, ayah dari sang pemain. Pergerakan agresif ini menandakan tingkat keseriusan tinggi dari manajemen klub Turki tersebut dalam upaya mendatangkan pemain bintang demi memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim dingin tahun ini.

Strategi Diplomasi Keluarga Besiktas

Serdar Adali, yang menjabat sebagai Presiden resmi klub Besiktas, bersama dengan pelatih kepala Vincenzo Italiano, telah menggelar sesi pertemuan tertutup dengan Abdelkader Diaz. Pertemuan intensif ini bertujuan untuk membahas secara mendetail mengenai kemungkinan kepindahan Brahim Diaz ke dalam skuad Besiktas. Selain itu, pihak manajemen juga berusaha memahami sikap resmi keluarga pemain terhadap proyek olahraga besar yang sedang ditawarkan oleh klub Turki untuk meyakinkan sang talenta agar bersedia menjalani pengalaman baru di lingkungan Liga Turki.

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Kunjungan khusus Abdelkader Diaz ke Istanbul ini merupakan kelanjutan logis dari rangkaian komunikasi yang telah dimulai sejak beberapa pekan terakhir. Rangkaian ini berawal dari pertemuan awal yang diselenggarakan melalui teknologi panggilan video antara Brahim Diaz dan pelatih asal Italia, Vincenzo Italiano, pada akhir Oktober lalu. Pertemuan digital tersebut berjalan dengan persetujuan penuh dari manajemen Real Madrid, sehingga membuka pintu untuk diskusi lebih lanjut mengenai masa depan karier sang pemain di bursa transfer.

Dalam pertemuan video tersebut, Vincenzo Italiano berhasil memaparkan rincian lengkap mengenai proyek olahraga yang dikembangkan oleh Besiktas. Pelatih ini juga menguraikan secara jelas peran strategis yang akan menanti Brahim Diaz jika ia akhirnya setuju untuk melakukan transfer ke tim berjulukan Karga. Informasi mendalam mengenai visi teknis dan peluang karier ini menjadi faktor kunci yang mendorong para petinggi Besiktas untuk mengambil langkah selanjutnya menuju tahap negosiasi langsung dengan orang-orang terdekat pemain.

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Tantangan Negosiasi dengan Real Madrid

Menurut laporan dari surat kabar Turki, pertemuan pertama antara pihak Besiktas dan keluarga pemain tersebut telah meninggalkan kesan yang sangat positif bagi bintang asal Maroko. Kesan positif ini mendorong para petinggi klub Turki untuk mengintensifkan langkah-langkah mereka, beralih dari tahap komunikasi umum menuju pembukaan jalur langsung dengan lingkaran terdekat sang pemain. Upaya ini dilakukan untuk menjajaki peluang keberhasilan transaksi sebelum resmi memasuki tahap negosiasi kontrak yang lebih formal dengan klub asal Spanyol tersebut.

Selama berada di Istanbul, kunjungan Abdelkader Diaz turut diwarnai dengan kehadirannya yang menyaksikan langsung pertandingan Besiktas melawan Genclerbirligi. Selain itu, ia juga menggelar pertemuan baru dengan pelatih Vincenzo Italiano untuk menjelaskan visi teknis mengenai pemanfaatan potensi penuh sang pemain. Pelatih Italiano terus berupaya meyakinkan keluarga mengenai peran penting yang dapat dijalankan oleh Brahim Diaz di dalam tim sebelum akhirnya sang ayah kembali ke Spanyol setelah tiga hari kunjungannya berakhir.

Klub Turki tersebut bertaruh besar bahwa komunikasi intensif ini akan menghasilkan indikasi positif dari keluarga sang pemain. Hal ini akan memungkinkan Besiktas untuk beralih ke tahap negosiasi berikutnya, terlebih karena manajemen klub menyadari pentingnya mendapatkan persetujuan resmi dari Brahim Diaz. Persetujuan ini menjadi prasyarat mutlak sebelum membuka pembicaraan langsung dengan Real Madrid mengenai syarat-syarat kepergian pemain tersebut pada bulan Januari mendatang.

Rencana Pertemuan Resmi di Madrid

Dalam konteks strategis ini, Serdar Adali berencana untuk melakukan penerbangan ke ibu kota Spanyol, Madrid, guna bertemu dengan para petinggi manajemen Real Madrid. Tujuannya adalah untuk memulai negosiasi formal terkait perekrutan Brahim Diaz, dengan catatan dia telah menerima sinyal yang menggembirakan dari keluarga pemain. Langkah ambisius ini bertujuan untuk mengubah ketertarikan awal yang telah terjalin menjadi kesepakatan final yang dapat direalisasikan dengan cepat selama bursa transfer musim dingin berlangsung.

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Langkah-langkah beruntun yang dilakukan oleh Besiktas secara jelas mengungkapkan keinginan kuat mereka untuk menuntaskan transaksi melalui jalur negosiasi yang terstruktur. Proses ini dimulai dari upaya meyakinkan sang pemain dan lingkungannya mengenai keunggulan proyek olahraga yang ditawarkan, kemudian beralih ke negosiasi tingkat eksekutif dengan Real Madrid. Namun, keberhasilan akhir dari transaksi ini tetap bergantung pada sikap final Brahim Diaz serta sejauh mana kesiapan Real Madrid untuk melepaskan aset mereka pada awal tahun depan.