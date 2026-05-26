Berthold Wahjudi raih CANAL+ Award dengan film tentang identitas diaspora di Cannes 2026

Sutradara muda Indonesia Berthold Wahjudi memenangkan penghargaan CANAL+ Award di Cannes 2026 lewat film Vaterland atau A Bule Named Yanto yang menggabungkan drama keluarga, satire, dan kritik sosial tentang identitas ganda.

Sutradara muda berusia dua puluh delapan tahun bernama Berthold Wahjudi mencuri perhatian dunia perfilman dengan keberhasilan filmnya meraih penghargaan CANAL+ Award pada ajang La Semaine de la Critique di Cannes 2026 .

Film berdurasi seratus delapan belas menit itu menganyam elemen drama keluarga, komedi satir, dan kritik sosial yang tajam dalam balutan sinematografi yang menawan. Judul utama karya tersebut, Vaterland, diambil dari bahasa Jerman yang berarti tanah air, sementara subjudul A Bule Named Yanto menegaskan karakter utama yang merupakan seorang pemuda berdarah Jerman dan Indonesia. Cerita dimulai ketika Yanto, yang kembali ke tanah kelahiran ibunya, mengunjungi adik perempuannya di sebuah kota kecil Yogyakarta.

Kunjungan itu tidak hanya menjadi ajang reuni keluarga, melainkan juga cermin refleksi mendalam tentang identitas ganda, rasa memiliki, dan rasa keterasingan yang dialami oleh diaspora yang hidup di antara dua budaya. Ide dasar cerita bersumber dari pengalaman pribadi sutradara yang pernah difoto oleh sekelompok anak-anak Indonesia yang menggemakan kata bule.

Pengalaman tersebut kemudian diolah menjadi narasi visual yang menyoroti dinamika saudara kandung, konflik internal antara rasa bangga akan warisan Jerman dan rasa keterkaitan kuat dengan budaya Indonesia. sepanjang film, penonton dibawa menelusuri perjalanan emosional Yanto yang berusaha memahami posisinya di antara dua dunia. Setiap adegan menampilkan perpaduan warna, suara, dan lanskap yang mencerminkan kekayaan budaya Yogyakarta sekaligus keanggunan estetika sinema Barat.

Dialog-dialog yang diucapkan dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan sedikit bahasa Inggris menambah kedalaman karakter serta menegaskan tema identitas campuran yang menjadi benang merah film ini. Produksi film ini merupakan kolaborasi internasional antara Madfilms dari Jerman dan Aftersun Creative dari Indonesia, dengan dukungan tambahan dari PAL 8 Pictures. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkaya aspek teknis, namun juga memperluas jaringan distribusi sehingga cerita lokal dapat menembus panggung global.

Keberhasilan film ini di Cannes menjadi bukti bahwa kisah-kisah yang berakar pada realitas sosial Indonesia, khususnya isu diaspora dan pencarian jati diri, memiliki daya tarik universal. Penghargaan CANAL+ yang diraih menegaskan kualitas naratif serta keunikan visual yang berhasil menyentuh juri internasional. Secara keseluruhan, Vaterland or A Bule Named Yanto membuka percakapan baru tentang bagaimana generasi muda yang berada di perbatasan budaya dapat menemukan tempatnya, sekaligus menginspirasi pembuat film lain untuk mengangkat tema serupa dengan keberanian artistik.

Film ini kini menjadi sorotan penting dalam festival-festival film dunia dan diharapkan akan menjadi jendela bagi penonton global untuk memahami kompleksitas identitas Indonesia di luar negeri





