Bernardo Tavares Jagokan Persib Bandung Juara, Perang Urat Saraf Jelang Laga Persija vs Persebaya

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, membuat pernyataan mengejutkan dengan menjagokan Persib Bandung sebagai juara Super League 2025/2026. Pernyataan ini dilontarkan menjelang laga panas melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan harapan meredam tekanan pada timnya dan menekankan pentingnya kerja sama tim.

JawaPos.com — Ketegangan semakin memuncak menjelang laga sengit antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Persebaya Surabaya , Bernardo Tavares , membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dengan memprediksi Persib Bandung sebagai kandidat kuat juara Super League 2025/2026 . Pernyataan ini dilontarkan tepat sehari sebelum duel krusial di ibu kota, yang tentu saja menimbulkan banyak spekulasi dan analisis dari berbagai pihak.

Menurut Bernardo, posisi Persib Bandung di puncak klasemen dengan 61 poin menjadi alasan utama kuatnya prediksi tersebut. Ia juga menyoroti kedalaman skuad asuhan Bojan Hodak yang dianggap lebih stabil dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Bernardo memberikan pandangannya tentang bagaimana tim-tim pesaing berpotensi kehilangan poin di sisa delapan pertandingan. Ia percaya bahwa Persib memiliki kemampuan untuk menjaga konsistensi dan meminimalisir potensi kehilangan poin. Meski demikian, pelatih asal Portugal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kejutan dalam sepak bola, yang selalu penuh dinamika dan ketidakpastian. Ia menekankan bahwa perubahan posisi klasemen bisa terjadi di pekan-pekan krusial. Selain Persib, Bernardo juga memberikan perhatian khusus pada Borneo FC, mengakui kualitas lawan yang pernah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor telak di Samarinda. Ia menyoroti kekuatan Borneo FC dalam transisi menyerang dan menilai mereka sebagai kejutan dalam liga musim ini. Bernardo juga menyinggung kekuatan Persija Jakarta, yang akan menjadi lawan langsung timnya. Meskipun tertinggal poin dari Persib Bandung, Macan Kemayoran tetap dianggap sebagai pesaing dalam perebutan gelar juara. Ia mencontohkan bagaimana pertandingan Persija bisa berubah dalam hitungan menit, menunjukkan betapa tipisnya margin kemenangan dalam kompetisi yang kompetitif. Bernardo menilai faktor kejutan adalah elemen penting yang sering menentukan hasil akhir pertandingan. Hal ini juga memberikan harapan bagi Persebaya Surabaya, yang tetap memiliki peluang selama mampu menjaga konsistensi. Pernyataan Bernardo bukan hanya analisis, tetapi juga bagian dari strategi psikologis jelang laga besar. Dengan mengalihkan sorotan ke tim lain, ia seakan ingin meredam tekanan terhadap skuadnya sendiri. Selain itu, Bernardo menekankan pentingnya kerja sama tim sebagai kunci untuk menghadapi Persija Jakarta. Ia menilai bahwa kualitas individu saja tidak cukup untuk meraih hasil maksimal dalam laga sebesar ini. Persebaya Surabaya datang ke pertandingan ini dengan misi khusus, yaitu memutus tren buruk saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Persija Jakarta. Kemenangan terakhir Persebaya di stadion tersebut terjadi enam tahun lalu, tepatnya pada Desember 2019. Sejak saat itu, setiap kunjungan ke markas Persija selalu berakhir tanpa kemenangan, yang membuat laga pekan ke-27 menjadi lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah momentum pembuktian sekaligus ujian mental bagi skuad Persebaya Surabaya di hadapan puluhan ribu suporter tuan rumah. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membawa ambisi besar, baik untuk menjaga asa juara maupun memperbaiki posisi di klasemen. Pernyataan Bernardo Tavares soal Persib Bandung bisa dibaca sebagai langkah taktis, bagian dari permainan psikologis yang kerap terjadi di level kompetisi tertinggi. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Persebaya Surabaya menjawab tantangan di lapangan. Apakah strategi dan perang urat syaraf ini akan berbuah manis, atau justru menjadi tekanan tambahan bagi Green Force. Duel klasik ini tidak hanya menyajikan adu taktik di lapangan, tetapi juga pertarungan pikiran di luar garis





