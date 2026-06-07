Pemain Portugal itu telah menjadi kandidat terdepan untuk bergabung dengan Barcelona, tetapi ia masih belum membuat keputusan.

Bernardo Silva tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tentang masa depannya. Pemain Portugal itu telah menjadi kandidat terdepan untuk bergabung dengan Barcelona , tetapi ia masih belum membuat keputusan.

Silva telah meninggalkan Manchester City setelah sembilan tahun bersama tim asuhan Pep Guardiola dan sekarang ia mencari klub yang tepat untuk melanjutkan karier profesionalnya. Ia ingin bergabung dengan proyek yang memberinya peran penting di dalam tim dan ingin bergabung dengan klub yang benar-benar menginginkannya. Meskipun rumor transfer terus berkembang, Silva masih belum membuat keputusan dan fokus utamanya saat ini adalah agenda internasional bersama Timnas Portugal. Barcelona dan beberapa klub besar Eropa lainnya juga terus memantau perkembangan situasi sang gelandang





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