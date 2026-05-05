Bernardo Silva: Satu Poin Imbang Lawan Everton Memberi Harapan Bagi Manchester City

Kapten Manchester City, Bernardo Silva, menyatakan bahwa satu poin dari hasil imbang melawan Everton masih memberikan harapan bagi timnya dalam persaingan gelar juara Liga Inggris, meskipun mengakui hasil tersebut terasa mengecewakan.

Bernardo Silva , kapten Manchester City , menyampaikan bahwa satu poin yang diperoleh dari hasil imbang 3-3 melawan Everton di Stadion Hill Dickinon pada Selasa WIB memberikan sedikit harapan bagi timnya dalam persaingan ketat memperebutkan gelar juara musim ini bersama Arsenal .

Bernardo mengakui bahwa hasil imbang ini terasa mengecewakan, namun ia tetap melihat sisi positifnya, yaitu satu poin tersebut mungkin akan sangat berharga bagi City di sisa tiga pertandingan Liga Inggris yang tersisa. Ia menjelaskan bahwa pertandingan tersebut berjalan dengan dua babak yang sangat berbeda. Babak pertama, menurutnya, timnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan cukup baik. Namun, di babak kedua, mereka kehilangan kendali sepenuhnya dan bahkan sempat tertinggal 3-1.

Untungnya, City berhasil mencetak dua gol balasan yang memberikan sedikit harapan, meskipun secara keseluruhan malam itu terasa sangat frustrasi. Hasil imbang ini secara efektif mengurangi peluang City untuk meraih gelar juara, karena mereka kini berada di posisi kedua klasemen dengan 71 poin, tertinggal lima poin dari Arsenal yang memimpin.

Dengan hanya menyisakan satu pertandingan yang belum dimainkan, poin maksimal yang bisa diraih City jika mereka memainkan 35 pertandingan, sama seperti jumlah pertandingan yang telah dimainkan Arsenal saat ini, adalah 74 poin. Ini berarti mereka masih tertinggal dua poin dari The Gunners. Meskipun demikian, Bernardo menegaskan bahwa semua masih mungkin terjadi hingga pertandingan terakhir, dan The Citizens akan terus berjuang sampai akhir. Ia menekankan komitmen tim untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang tersisa.

Pemain yang baru saja mencatatkan penampilan ke-300 bersama City di Liga Inggris itu menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang seperti yang selalu mereka lakukan. Jeremy Doku, yang mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Everton, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa masih banyak poin yang bisa diperebutkan hingga akhir musim, meskipun ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil imbang tersebut.

Doku mengakui bahwa kehilangan dua poin dalam pertandingan tersebut terasa menyakitkan, tetapi ia juga percaya bahwa satu poin yang mereka dapatkan bisa menjadi sangat penting di akhir musim. Ia berharap timnya dapat bangkit dan meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia menambahkan bahwa mereka akan terus berjuang untuk meraih gelar juara, meskipun persaingan semakin ketat. Doku juga mengakui bahwa pertandingan melawan Everton merupakan pertandingan yang sulit dan menantang, dan ia memuji semangat juang timnya yang tidak pernah menyerah.

Ia berharap timnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pertandingan tersebut dan menjadi lebih baik di masa depan. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada timnya. Jadwal pertandingan selanjutnya akan melihat City menjamu Brentford di Stadion Etihad pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB. Pertandingan ini akan menjadi sangat penting bagi City, karena mereka harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka dalam persaingan gelar juara.

Sementara itu, Arsenal akan bermain keesokan harinya, Minggu (10/5) pukul 22.30 WIB, saat mereka bertandang ke markas West Ham United yang sedang berjuang menghindari zona degradasi di Stadion Olimpiade London. Pertandingan ini juga akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Arsenal, karena West Ham akan bermain dengan motivasi tinggi untuk meraih poin penting dalam upaya mereka untuk bertahan di Liga Inggris. Hasil dari kedua pertandingan ini akan sangat menentukan dalam persaingan gelar juara musim ini.

City berharap dapat meraih kemenangan atas Brentford dan berharap Arsenal kehilangan poin saat melawan West Ham. Dengan demikian, mereka dapat memperkecil jarak poin dengan Arsenal dan kembali ke jalur persaingan gelar juara. Bernardo Silva dan Jeremy Doku, bersama dengan seluruh tim Manchester City, bertekad untuk memberikan yang terbaik di sisa pertandingan musim ini dan meraih gelar juara Liga Inggris





