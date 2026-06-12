Klub Como yang dimiliki pengusaha Indonesia dikabarkan tengah berusaha mengijinkan Bernardo Silva ke Real Madid dan juga tertarik pada pengalaman Dani Carvajal serta striker muda Gonzalo Garcia dan gelandang Cesar Palacios dari Los Blancos. Berita ini muncul menyusul kabar Timnas Indonesia naik peringkat FIFA after kemenangan atas Oman dan Mozambik, sementara kiper Courtois pertimbangkan pensiun dari Belgia setelah Piala Dunia 2026.breaking news tentang tiket Piala Dunia 2026, live streaming via TVRI, dan isu keamanan siber juga menjadi sorotan dalam laporan ini.

Efek dari manajer Jose Mourinho tampaknya masih berlanjut di dunia sepak bola. Menurut laporan dari sumber Spanyol ElDesmarque, Bernardo Silva dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid .

Kabar ini muncul setelahepercayaan bahwa klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, i.e. Como, tengah berusaha mengamankan beberapa target unggulan. Como, yang baru naik ke kompetisiLevel tertinggi LaLiga, tampaknya ingin memperkuat skuad mereka dengan pengalaman lengkap. Mereka mengandalkan Dani Carvajal, bek kanan Real Madrid yang sudah tua, sebagai contoh sosok yang dapat menambah kedalaman di ruang ganti. Carvajal memiliki pengalaman menjuarai Liga Champions dan berbagai gelar di Sepakbola Eropa, yang dianggap sangat berharga untuk klub yang baru bersaing di panggung Eropa.

Meski banyak klub dari luar Eropa yang also tertarik, Como diyakini memiliki daya tarik tersendiri karena Carvajal masih bisa berkompetisi di level tertinggi, termasuk di Liga Champions, tanpa harus meninggalkan lingkungan sepak bola elite Eropa. Dua nama muda dari Los Blancos juga masuk radar Como: striker Gonzalo Garcia dan gelandang bonsai Cesar Palacios. Gonzalo Garcia menjadi salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Meski baru mendapat kesempatan terbatas di tim utama Real Madrid, Garcia menampilkan performa ketajaman yang mengesankan.

Musim lalu, ia mencetak empat gol di Piala Dunia Antarklub dan menambahkan enam gol di LaLiga meski hanya bermain sekitar 950 menit. Catatan goal tersebut membuat Como yakin bahwa sang pemain dapat memberikan dampak instan jika diberi kesempatan bermain secara reguler di LaLiga. Namun, usaha meraih Garcia tidak akan mudah.

Como dikabarkan sedang menyusun formulapembayaran yang khusus agar harga transfer sang pemain lebih terjangkau, termasuk dengan menawarkan opsi klausul pembelian kembali atau sekaligus persantase dari penjualannya di masa depan sebagai bagian kesepakatan dengan Real Madrid. Sementara itu, Cesar Palacios, gelandang muda Argentina, juga menjadiIncaran. Ia adalah salah satu kunci kesuksesan Como musim lalu. Namun, ada laporan yang menyebut Palacios berpeluang kembali ke Real Madrid.

Jika hal itu terjadi, Como harus segera bergerak mencari pengganti yang sepadan. Kehadiran Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios dinilai bisa menjadi solusi untuk menjaga kualitas skuad meskipun keduanya masih dalam status pinjaman atau transfer yang belum final. Di front lain, Timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah menang atas Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Kemenangan itu mengantarkannya naik ke peringkat 118 di ranking FIFA.

Pelatih John Herdman mengaku bangga dengan perkembangan tim Garuda yang kini kian percaya diri. Sementara itu, kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, sedang mempertimbangkan masa depannya. Ia membuka kemungkinan untuk pensiun dari Timnas Belgia setelah Piala Dunia 2026. Courtois mulai menilai kondisi fisiknya dan masa depannya secara pribadi.

Laga Koreadelatan versus Ceko mencapai penonton hampir 45ribu, meski ada kursi kosong yang terlihat di stadion. Harga tiket Piala Dunia 2026 langsung mendapat sorotan tajam karena dianggap terlalu mahal bagi sebagian pendukung. Di Indonesia, gelandang Persib Bandung, Adam Alis, akhirnya buka suara mengenai rencana kariernya ke depan. Ia mengaku pernah mendapat tawaran dari klub Malaysia dan beberapa tim lainnya, tetapi belum memutuskan.

David Raya, kiper Arsenal, menjalani musim yang hampir sempurna. Kiper berusia 30 tahun itu berhasil mengantar The Gunners meraih juara Premier League 2025/2026 sekaligus menorehkan catatan personal yang brilian. Piala Dunia 2026 semakin populer, namun ancaman situs ilegal, malware, dan pencurian data mengintai penonton yang menonton melalui saluran tidak resmi. Pemerintah melalui TVRI selaku broadcaster resmi menawarkan cara aman menonton Piala Dunia 2026 tanpa VPN secara gratis dari rumah.

Acara puncak Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan menghadirkan 104 pertandingan. Laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan menjadi sorotan utama, complete dengan link live streaming, siaran TVRI, jadwal, dan prediksi pertandingan. Sementara itu, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengancam akan melindungi oknum suporter yang menghina Beckham Putra di media sosial usai identitas dan wajahnya viral.

Pelatih John Herdman juga memberi pesan berkelas setelah Timnas Indonesia U-19 kalah dari Australia dan gagal ke final Piala AFF U-19 2026, di mana Garuda Muda tersingkir dengan dramatis. Di ranah sosial, Lapas Cibinong menggelar pelatihan angklung bagi warga binaan sebagai program melestarikan budaya sekaligus membangun karakter, disiplin, dan kerja sama. Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada 10 provinsi utama sebagai tulang punggung produksi beras nasional, yang berkontribusi besar dalam pasokan beras di negara ini.

Pertandingan antara Korea Selatan dan Republik Ceko menyajikan benturan dua filosofi sepak bola yang kontras: Korea Selutan mengandalkan kualitas teknis dan akurasi operan pendek, sementara Ceko lebih menekankan on ofisir yang581C. Buah tangan tanaman, seperti pohon pisang, tidak hanya simbol seremonial tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya baru agar kepedulian terhadap bumi dapat dimulai dari tindakan sederhana





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