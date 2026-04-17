Berkedok Toko Ikan Hias, Penjual Obat Keras Ilegal Dibekuk Polisi di Jakarta Pusat

Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang pemuda berinisial JH (22) yang diduga menjual obat keras ilegal dengan modus operandi toko ikan hias. Ratusan butir obat terlarang seperti tramadol, trihexyphenidyl, dan eximer berhasil disita.

Petugas kepolisian berhasil mengungkap praktik penjualan obat keras ilegal yang menyamar di balik toko ikan hias di Jakarta Pusat . Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan 110 yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat . Kapolres Metro Jakarta Pusat , Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

Ia menekankan bahwa laporan dari warga sangat krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta respons cepat dari kepolisian terhadap setiap aduan yang masuk. Kronologi kejadian bermula pada hari Kamis, 16 April, sekitar pukul 16.03 WIB, ketika operator layanan 110 Polres Metro Jakarta Pusat menerima informasi mengenai dugaan aktivitas penjualan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh sebuah toko ikan hias di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Reserse Kriminal segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan. Hasil dari penindakan di tempat tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial JH, yang baru berusia 22 tahun. JH diduga kuat melakukan penjualan obat keras golongan G secara ilegal dengan memanfaatkan kedok usaha toko ikan cupang. Dalam penggeledahan, petugas tidak hanya mengamankan pelaku, tetapi juga menyita sejumlah besar obat-obatan terlarang dari berbagai jenis. Total obat yang disita mencapai 592 butir, meliputi jenis tramadol, trihexyphenidyl, dan eximer. Kombes Pol. Reynold kembali menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan. Ia menyatakan bahwa layanan 110 dirancang untuk memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang cepat dan akurat, membuktikan bahwa kehadiran polisi selalu ada untuk memberikan solusi ketika masyarakat berinisiatif melaporkan. Pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak ragu menggunakan layanan 110 guna melaporkan segala bentuk aktivitas yang patut dicurigai atau tindak pidana lainnya, sehingga dapat segera ditangani oleh aparat kepolisian. Saat ini, pelaku JH beserta seluruh barang bukti yang berhasil disita telah dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih mendalam. Polisi juga berupaya keras untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang mungkin terlibat dalam praktik peredaran obat-obatan ilegal ini, demi menekan peredaran narkoba dan obat keras di wilayah Jakarta Pusat. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi sangatlah vital dan diharapkan terus berlanjut demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif dari peredaran barang haram. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa sinergi antara polisi dan masyarakat adalah kunci utama dalam memberantas kejahatan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab bersama, dan pelaporan sekecil apapun dari masyarakat bisa menjadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar. Dengan demikian, Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan memberantas peredaran obat-obatan terlarang di berbagai lini, termasuk yang berkedok kegiatan usaha yang sah. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya. Penegasan ini juga menyasar pada pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai risiko dan dampak buruk dari penyalahgunaan obat keras yang dapat berujung pada kecanduan dan masalah kesehatan yang serius, bahkan hingga kematian. Pencegahan adalah kunci utama, dan laporan dari masyarakat adalah salah satu instrumen pencegahan yang paling efektif. Kepolisian berjanji akan selalu siap siaga untuk merespons setiap laporan yang masuk dengan profesional dan tanpa pandang bulu. Tindakan ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak tinggal diam dalam menghadapi peredaran obat keras yang merusak generasi bangsa. Upaya maksimal terus dilakukan untuk membersihkan wilayah Jakarta Pusat dari berbagai jenis kejahatan, termasuk peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Komitmen ini tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Harapannya, dengan adanya tindakan tegas ini, masyarakat akan semakin waspada dan teredukasi mengenai bahaya obat keras ilegal





