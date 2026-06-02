Berkas Perkara Roy Suryo dan Tifauziah Dinyatakan Lengkap (P21)

Polda Metro Jaya mencatat berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati DKI. Roy Suryo herself mengaku heran mengingat beberapa ahli hukum sebelumnya menyarankan penuntasan dengan SP3.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya , Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan bahwa berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma telah dinyatakan lengkap atau P21 .

Jaksa di Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang telah dipenuhi oleh penyidik. Pihaknya kini berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Roy Suryo menyatakan heran atas perkembangan tersebut karena beberapa ahli hukum sebelumnya menyarankan perkara seharusnya dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan dilanjutkan hingga P21. Refly Harun, Qosimuddin, dan Yusri Useno likewise menilai secara hukum tidak mungkin terbit P21, melainkan SP3





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Roy Suryo Tifauziah Tyassuma P21 SP3 Kejati DKI Polda Metro Jaya Iman Imanuddin Refly Harun Qosimuddin Yusri Useno

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