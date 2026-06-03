Berkas Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa Dinyatakan Lengkap

Polda Metro Jaya telah menyelesaikan penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo , Roy Suryo , dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/5/2026). Berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Keduanya pun akan segera disidang. Informasi tersebut disampaikan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam keterangannya pada Selasa (2/6/2026). Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan pelimpahan akan dilakukan. Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi mengenai hal tersebut.

Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka yang dibagi dalam dua klaster berbeda. Klaster pertama terdiri atas lima tersangka: Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan Damai Hari Lubis. Sementara klaster kedua terdiri atas tiga tersangka: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap tiga tersangka yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan Rismon, dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap ketiganya.

Meski demikian, polisi memastikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tetap berlanjut untuk lima tersangka lainnya





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Roy Suryo Dokter Tifa Ijazah Palsu Joko Widodo Polda Metro Jaya

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