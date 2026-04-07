Berkas Perkara Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditur Militer, TNI Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melimpahkan berkas perkara empat tersangka kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap aktivis Andrie Yunus ke Oditur Militer. Langkah ini sebagai bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan akuntabel. Sementara itu, Andrie Yunus dan berbagai pihak mendorong agar kasus ini diadili di peradilan umum.

Penyidik Pusat Polisi Militer Markas Besar TNI telah merampungkan pelimpahan berkas perkara terhadap empat tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap aktivis Andrie Yunus . Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, mengumumkan bahwa proses pelimpahan berkas telah selesai dilakukan oleh penyidik kepada Oditur Militer pada Selasa, 7 April 2026.

Penyerahan berkas, tersangka, dan barang bukti tindak pidana telah resmi diserahkan kepada Otmil II-07 Jakarta, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang memenuhi syarat formil dan materiil, demikian pernyataan Aulia dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa, 7 April 2026. Aulia melanjutkan, apabila berkas dinyatakan lengkap, maka proses hukum selanjutnya akan ditangani oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Keempat tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan adalah NDP, SL, BHW, dan ES, beserta dengan barang bukti yang relevan, ujar Aulia. Ia menegaskan bahwa pelimpahan berkas ini merupakan komitmen kuat TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Hal ini juga sebagai bentuk ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, tegas Aulia. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai mekanisme peradilan yang tepat. \Sebelumnya, Andrie Yunus telah mengajukan desakan agar proses hukum kasusnya diproses melalui mekanisme peradilan umum. Permintaan ini ia sampaikan melalui surat tertanggal 3 April 2026. Wakil Koordinator Kontras ini menolak keras jika para pelaku penyerangan diadili melalui peradilan militer. Ia menekankan bahwa siapapun pelakunya, baik dari kalangan sipil maupun prajurit militer, harus menghadapi proses hukum di peradilan umum. Menurutnya, proses hukum melalui peradilan militer berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Ia berpendapat bahwa peradilan militer seringkali menjadi wadah impunitas bagi prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Desakan agar kasus Andrie diadili di peradilan umum juga didukung oleh Lokataru Foundation yang telah meluncurkan petisi. Hingga Selasa, 7 April 2026 pukul 16.20 WIB, tercatat 2.469 orang telah menandatangani petisi melalui platform change.org terkait kasus Andrie. Dukungan publik yang luas ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. Pihak-pihak terkait terus berupaya memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. \Sebagai informasi tambahan, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman cairan kimia korosif pada tanggal 12 Maret lalu ketika melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Berdasarkan catatan medis, Andrie menderita luka bakar yang meliputi lebih dari 20 persen permukaan tubuh akibat serangan ini. Pada minggu sebelumnya, kepolisian telah menyerahkan proses hukum kasus Andrie kepada Puspom TNI. Berdasarkan keterangan Puspom TNI, keempat pelaku penyiraman yang terlibat berasal dari Detasemen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Keempat tersangka tersebut adalah NDP, SL, BHW, dan ES, yang berasal dari matra udara dan laut. NDP memiliki pangkat kapten, SL dan BHW berpangkat letnan satu, sedangkan ES berpangkat sersan dua. Kasus ini terus bergulir dan menjadi perhatian publik, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan bagi korban. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, seperti yang disampaikan oleh Menteri HAM





