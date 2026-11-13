Berkah Bank Jateng Borobudur Marathon untuk Pelaku Usaha Penginapan Magelang

Bank Jateng Borobudur Marathon membawa dampak positif signifikan bagi pelaku usaha penginapan di Magelang. Pelari domestik dan asing mengisi kamar hingga penuh, memberikan rezeki bagi pemilik homestay meski lokasi mereka jauh dari lokasi lomba.

Penyelenggaraan Bank Jateng Borobudur Marathon telah membawa berkah ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha penginapan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. even penginapan yang berlokasi jauh dari kompleks Candi Borobudur turut merasakan dampak positif dari event lari tahunan yang diikuti belasan ribu peserta tersebut. Peningkatan pemesanan kamar terjadi drastis, menunjukkan bahwa event olahraga ini mampu mendistribusikan keuntungan ke berbagai lapisan usaha lokal.

Mekanisme Penuhnya Kapasitas Penginapan Jarak Jauh

Surito, pengelola Omah Opas Mendut di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, mengakui bahwa bisnisnya sebelumnya sering mengalami kevakuman. Dalam dua tahun terakhir, penginapan tersebut sempat kosong selama seminggu hingga sebulan tanpa tamu sama sekali, yang menurutnya akibat lesunya kondisi ekonomi masyarakat. Namun, situasi ini berubah drastis pada Juli 2026 ketika ponselnya mulai sering berdering. Pesan dan telepon dari pelari yang ingin memesan kamar untuk tanggal 14 hingga 15 November 2026 berdatangan silih berganti. Dalam hitungan jam saja, 13 kamar yang ada di Omah Opas Mendut langsung terpesan habis.

Also read Bank Jateng Pawone Bantu UMKM Kuliner Berkembang lewat Borobudur Marathon

Ketika permintaan sangat tinggi, para pelari tidak hanya memesan satu kamar, tetapi juga meminta tambahan kasur. Kamar yang biasanya diisi maksimal dua orang terpaksa diisi hingga empat orang. Meski seluruh kamar telah penuh, antusiasme pelari tidak menurun, bahkan banyak yang tetap menghubungi Surito untuk mencoba mendapatkan tempat menginap. Awalnya, Surito mencoba merekomendasikan penginapan lain di sekitarnya, namun sejak Agustus, ketersediaan kamar di seluruh area sekitar juga telah penuh. Lokasi Omah Opas Mendut yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi start dan finis di kompleks Candi Borobudur tidak menjadi hambatan berarti bagi para pelari untuk memilih menginap di sana.

Posisi Pihak Terkait dan Strategi Harga Stabil

Di tengah tingginya permintaan kamar, Surito memutuskan untuk tidak menaikkan tarif penginapan. Ia mempertahankan harga Rp 500.000 per malam, sama dengan tarif hari biasa. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan strategis agar para pelari tidak kapok untuk kembali menginap di Magelang pada tahun-tahun berikutnya. Selain akomodasi, layanan transportasi juga menjadi poin penting. Para pelari meminta bantuan untuk memesan ojek dari penginapan menuju lokasi lomba. Surito memberdayakan warga sekitar untuk menyediakan jasa antar-jemput ini.

Advertisement

Surito tidak meminta komisi dari jasa ojek tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa warga sekitar juga bisa mendapat manfaat dari gelaran Borobudur Marathon. Ia hanya berfungsi sebagai penghubung antara pelari dan penyedia jasa transportasi untuk membahas waktu antar-jemput maupun tarif. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong di mana keuntungan dari event besar tidak hanya dinikmati oleh pemilik penginapan utama, tetapi juga tersebar ke masyarakat lokal lain yang terlibat dalam ekosistem pendukung event tersebut.

Dampak Nyata bagi Ekonomi Lokal dan Pelaku Usaha Lain

Etni Indrawati, pengelola Homestay Omah Wetan di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, merasakan dampak serupa. Penginapan yang berjarak sekitar 14 kilometer dari lokasi lomba ini selalu penuh dipesan para pelari selama empat tahun terakhir. Meskipun sudah penuh sejak Agustus, permintaan terus berdatangan, sehingga Etni membantu memasarkan kamar-kamar di penginapan tetangganya. Total ada 30 kamar dari lima penginapan yang dipasarkan oleh Etni. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat event bukan hanya dirasakan oleh mereka yang dekat dengan lokasi, tetapi juga oleh mereka yang letaknya cukup jauh.

Etni Indrawati menyatakan bahwa kehadiran Bank Jateng Borobudur Marathon sangat membantu mereka. Selain mendapat pesanan kamar, usaha lain seperti penjual makanan dan rental kendaraan juga merasakan manfaatnya. Ia menyewakan kamar di penginapannya maupun penginapan tetangganya dengan tarif yang tetap seperti biasa, dimulai dari Rp 300.000. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan harga stabil yang dilakukan pemilik penginapan berperan penting dalam menjaga daya tarik Magelang sebagai tujuan menginap para peserta marathon. Kesinambungan event ini diharapkan dapat terus memberikan rezeki bagi masyarakat Magelang ke depannya.