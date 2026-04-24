Berita Terpopuler: Selat Malaka, Pajak Kendaraan Listrik, dan Berita Nasional Terkini

Rangkuman berita terpopuler hari ini meliputi wacana pajak di Selat Malaka yang menuai kontroversi, kebijakan baru pajak kendaraan listrik, kasus hukum, demonstrasi, hingga perkembangan internasional.

Berita Terpopuler: Uji Coba Mobil Listrik, Pajak Resmi Diberlakukan, PHEV Sebagai Solusi Sementara Kabar terbaru mengenai wacana pengenaan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka menuai sorotan dan kekhawatiran dari berbagai pihak.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa penerapan pajak di selat strategis ini berpotensi menimbulkan konflik baru dan merusak reputasi Indonesia di mata internasional. Menurutnya, Selat Malaka, seperti Terusan Suez dan Panama, merupakan jalur pelayaran yang diatur melalui perjanjian khusus, dan pengenaan pajak di wilayah tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Hasanuddin menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 38 yang menjamin hak lintas transit bagi kapal tanpa hambatan atau gangguan. UNCLOS 1982 juga menjamin kebebasan lintas bagi kapal selama tidak melakukan aktivitas ilegal seperti kegiatan ekonomi tanpa izin, survei, atau penelitian yang tidak sah. Oleh karena itu, penerapan pajak berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum laut internasional.

Wacana ini muncul setelah Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, mengemukakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas. Namun, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka karena tidak sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Selain isu Selat Malaka, perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik telah resmi diberlakukan setelah terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Di sisi lain, Polri dan Kementan terus memperkuat kolaborasi dalam memberantas peredaran pupuk palsu yang merugikan petani. Tindakan tegas juga diambil terhadap anggota Polda Jambi yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dengan diberhentikan secara tidak hormat. Kasus perundungan di SMAN 1 Purwakarta juga menjadi perhatian, di mana seorang siswa mengejek guru akibat perubahan giliran presentasi. Pihak sekolah akan memberikan pembinaan selama tiga bulan kepada siswa tersebut.

Keamanan juga menjadi isu utama dengan kaburnya tiga tahanan dari Rutan Baturaja, yang kini tengah dikejar oleh aparat kepolisian. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para purnawirawan TNI juga membahas Letter of Intent (LoI) terkait izin lintas udara yang diajukan oleh Amerika Serikat. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kalimantan Timur, di mana ribuan warga memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, termasuk anggaran mobil dinas yang mencapai Rp8,5 miliar dan renovasi senilai Rp25 miliar.

Di kancah internasional, ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran memperketat kontrol dan menangkap kapal asing, sementara Israel mengancam serangan baru. Situasi ini menyebabkan harga minyak melonjak dan mengancam stabilitas ekonomi global. Iran juga telah mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad. Sementara itu, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dalam kasus korupsi kuota haji, dengan pengembalian uang sebesar Rp8,4 miliar dan keterkaitan dengan Menteri Agama Yaqut.

Iran mulai merasakan manfaat ekonomi dari pungutan biaya kapal yang melintasi Selat Hormuz. Di dalam negeri, Polda Sumut menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk menjaga kondusivitas daerah, terutama di Medan. Pekerjaan perempelan dahan dan ranting juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keamanan jalan dan jembatan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Purbaya Buka Wacana Tarik Pajak Kapal yang Lintas Selat Malaka, seperti di Selat Hormuz?Menteri Keuangan Purbaya buka wacana pajak kapal di Selat Malaka. Potensi besar untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari lalu lintas pelayaran ini.

Read more »

Isu Tarif di Selat Malaka, Ini Kata Kedutaan JepangSelat Malaka di Indo-Pasifik masih terkoneksi dengan Selat Hormuz. Selat Malaka adalah tempat strategis dalam isu geopolitik

Read more »

Usul Purbaya Pungut Pajak di Selat Malaka Membahayakan NegaraMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan memungut pajak pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia menyebut konsep

Read more »

Menlu Tegaskan RI Tak Boleh Pungut Pajak Selat Malaka, Ini Alasannya!Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak dapat memungut pajak di Selat Malaka, sesuai UNCLOS. Dukungan untuk kebebasan pelayaran tetap diutamakan.

Read more »

Anggota DPR tanggapi isu pajak: Selat Malaka tak seperti Terusan SuezAnggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa Selat Malaka merupakan perairan alami yang secara tradisional digunakan untuk pelayaran internasional, ...

Read more »

Ini Penjelasan Purbaya Soal Kepikiran Tarik Pajak di Selat MalakaMenteri Keuangan Purbaya mengaku tak serius saat menyampaikan pemikirannya soal pengenaan pajak di perairan Selat Malaka

Read more »