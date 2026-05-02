Berita Terkini: Klarifikasi Kunjungan Menteri, Sorotan Anggaran Sepatu Siswa, dan Beragam Peristiwa Penting Lainnya

Rangkuman berita terkini meliputi klarifikasi terkait kunjungan Menteri Pariwisata ke masjid, sorotan anggaran pengadaan sepatu siswa, penegakan hukum, kondisi lalu lintas, isu internasional, dan perkembangan di berbagai bidang lainnya.

Berita terkini menghadirkan beragam peristiwa penting dari berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Sebuah video viral yang menampilkan dugaan tindakan kekerasan oleh seorang bernama Martinez terhadap Dominic Calvert, hingga membuatnya pingsan, tengah menjadi perbincangan hangat dan sedang dalam proses pengecekan kebenarannya.

Di Sumatera Barat, klarifikasi muncul terkait kunjungan Menteri Pariwisata ke sebuah masjid. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menegaskan bahwa Menteri Pariwisata tidak mengenakan sepatu di dalam masjid, melainkan menggunakan kaos kaki khusus yang menyerupai alas kaki, seperti kaos kaki yoga atau ballet. Ia menyaksikan langsung kunjungan tersebut dan memastikan tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan.

Nolly menjelaskan bahwa potongan video yang beredar di media sosial telah menimbulkan persepsi keliru dan seluruh rangkaian kunjungan berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai dan adab yang berlaku. Selain itu, anggaran pengadaan sepatu siswa untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar juga menjadi sorotan publik. Harga per pasang sepatu mencapai Rp 700 ribu, memicu pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran. Di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja dan berupaya mewujudkan pembangunan, meskipun tidak selalu terekspos media.

Ia membahas proyek Mahakam Ulu dalam Musrenbang yang digelar di Samarinda. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menekankan pentingnya pembelajaran langsung dari para senior bagi para kader muda PSI. Di bidang hukum, seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut para terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum juga dilakukan terhadap penyalahgunaan elpiji subsidi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang berhasil dibongkar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Tiga warga negara asing (WNA) asal China ditangkap di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai karena diduga terlibat pencurian dengan pemberatan di Bogor. Kondisi lalu lintas juga menjadi perhatian, dengan penutupan jalur menuju Puncak-Cipanas dari Tugu Lampu Gentur-By Pass, Cianjur, untuk mencegah kemacetan total akibat tingginya volume kendaraan.

Di kancah internasional, Perdana Menteri Jepang menghadapi tantangan ganda, yaitu merawat suaminya yang terkena stroke sekaligus menangani berbagai isu domestik dan internasional. Ia bahkan berharap dapat memiliki waktu tidur yang lebih banyak. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diwajibkan untuk meminta otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang AS, dalam waktu 60 hari sejak dimulainya permusuhan.

Polda Riau berhasil mengungkap peran para pelaku pembunuhan sadis disertai perampokan terhadap seorang wanita lanjut usia bernama Dumaris Isni Sitio (60) di Pekanbaru. Iran menuding Pentagon telah berbohong mengenai kerugian finansial perang melawan Iran, menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Aksi perusakan terjadi saat Hari Buruh di Bandung, dengan pembakaran banner, perusakan lampu lalu lintas, fasilitas CCTV milik pemerintah, videotron, hingga pos polisi di kawasan Tamansari.

Wali Kota Medan, Rico Waas, menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan seni dan sastra dengan menghadiri Festival Musikalisasi Puisi Kopi dan Kepo di Taman Budaya Medan. Dampak kecerdasan buatan (AI) pada email justru memicu fenomena 'workslop', dengan membanjiri inboks dengan pesan formal yang hampa dan melelahkan karyawan. Grand Final Esports Kapolres Tegal Cup 2026 diikuti oleh 270 peserta dan menjadi ajang prestasi bagi gamer muda. Menteri Sosial Gus Ipul menekankan peran penting operator desa dalam memastikan akurasi data bansos dan pengentasan kemiskinan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berita Terkini Menteri Pariwisata Anggaran Sepatu Siswa Korupsi Chromebook Elpiji Subsidi Keamanan Politik Internasional AI Esports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aurel Tak Tahan dengan Kebiasaan Suami dan Ingin Sudahi Pernikahan, Atta Halilintar Beri KlarifikasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kecelakaan Lalu Lintas dan Peringatan Hari Buruh: Berita Jakarta TerkiniRangkuman berita terkini dari Jakarta, meliputi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara motor dan petugas PPSU, penyelesaian kasus secara kekeluargaan, peringatan Hari Buruh dengan penutupan akses tol, serta perkembangan terkini di dunia otomotif seperti KRL, KA Argo Bromo, dan F1.

Read more »

Klarifikasi Kemenag Soal Gagasan Pengelolaan KurbanKementerian Agama mengklarifikasi narasi yang berkembang terkait gagasan pengelolaan hewan kurban yang disampaikan Menteri Agama. Kemenag menegaskan tidak ada larangan penyembelihan hewan kurban, melainkan usulan untuk pengelolaan yang lebih tertata dan bermanfaat luas. Opsi penyerahan pengelolaan kepada lembaga profesional seperti Baznas juga ditawarkan untuk kemudahan masyarakat.

Read more »

Shanty Klarifikasi Isu Viral Lamaran Mewah di Bali: Aku Tak Pernah Bilang DilamarFebruari 2026, beredar kabar penyanyi Shanty dilamar pacar di salah satu resor mewah di Bali. Kini, Shanty mengklarifikasi dan menjelaskan duduk perkara.

Read more »

Dewi Perssik Geram Diisukan Meninggal, Rencanakan Lapor PolisiNamun alih-alih mendapat klarifikasi, Dewi Perssik justru dihina dengan sebutan makhluk halus oleh para pelaku.

Read more »

Berita Olahraga dan Teknologi Terkini: Piala Uber, Kejurnas Akuatik, dan Inovasi TerbaruRangkuman berita terbaru dari dunia olahraga dan teknologi pada 1 Mei 2026, termasuk keberhasilan tim Piala Uber Indonesia, persaingan di Kejurnas Akuatik, perkembangan OpenAI, dan inovasi dari Canon dan OPPO.

Read more »