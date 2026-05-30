Berita Terkini 29 Mei 2026: Final Liga Champions, Waisak, Harga Emas, Lumpur Lapindo, dan Amblesan Jalan

Rangkaian berita terkini pada 29 Mei 2026 meliputi penerangan Eiffel untuk final Liga Champions, perayaan Waisak oleh biksu Buddha, harga emas perhiasan, kondisi lumpur Lapindo setelah dua dekade, dan peristiwa jalan ambles di Lenteng Agung.

Pada malam menjelang pertandingan final Liga Champions 2025/2026 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Arsenal, Kamis 29 Mei 2026, Menara Eiffel diterangi cahaya warna-warni khas dengan pesan 'Allez Paris' ('Ayo, Paris').

Pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang yang berkumpul di sekitar menara, termasuk mereka yang berjalan di bawahnya. Foto-foto diambil oleh fotografer Ludovic MARIN dari AFP. Suasana meriah menyelimuti Paris menjelang laga puncak yang dinanti. Sementara itu, di Indonesia, para biksu Buddha yang berasal dari Bali melaksanakan perjalanan spiritual thudong (jalan kaki) dan tiba di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah pada Jumat 29 Mei 2026.

Kedatangan mereka dalam rangka merayakan rangkaian Tri Suci Waisak, hari raya terbesar umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa penting: Kelahiran Siddharta Gautama, Pencerahan Sempurna menjadi Buddha, dan Parinibbana (wafatnya Sang Buddha). Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era (BE) jatuh pada Minggu, 31 Mei 2026, dengan puncak peringatan secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian prosesi sakral tersebar di berbagai wihara di seluruh Indonesia.

Indonesia Walk for Peace merupakan perjalanan spiritual lintas pulau yang diikuti puluhan bhikkhu berjalan kaki ratusan kilometer sebagai simbol perdamaian dunia dan kerukunan umat beragama. Di sisi lain, harga emas perhiasan pada Jumat 29 Mei 2026 dibanderol mulai dari Rp861 ribu hingga Rp2,58 juta, bergantung pada kadar karatnya. Harga tersebut bersifat dinamis dan biasanya belum termasuk ongkos pembuatan atau desain. Emas perhiasan menjadi salah satu alternatif investasi yang diminati masyarakat Indonesia, selain juga bisa dikenakan dengan desain yang menarik.

Dua dekade berlalu, semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo masih terus mengalir hingga hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Lumpur panas yang menyembur dari pengeboran PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan sosial yang mendalam. Setidaknya 11 desa di tiga kecamatan (Porong, Jabon, dan Tanggulangin) tenggelam dan memaksa ribuan warga direlokasi.

Material lumpur yang terus menyembur selama dua dekade mengubah wilayah yang dulunya pemukiman padat dan pusat ekonomi seperti Pasar Porong menjadi hamparan kolam penampungan lumpur yang luas. Selain itu, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami ambles parah pada Kamis malam, 28 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Sebuah lubang dengan lebar sekitar 3-4 meter, kedalaman 3 meter, dan panjang mencapai 16 meter menganga di jalur yang mengarah ke Depok. Insiden ini diduga dipicu gorong-gorong tua yang sudah keropos.

Alat berat jenis ekskavator dikerahkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026 untuk menangani jalan ambles tersebut. Peristiwa ini sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Seorang pengendara sepeda motor sempat terperosok ke dalam lubang sebelum dievakuasi secara gotong royong oleh warga dan petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Final Liga Champions Waisak Harga Emas Lumpur Lapindo Jalan Ambles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1 Juni 2026 Ternyata Tanggal Merah, Peringati Hari Apa?Sebentar lagi bulan Mei 2026 akan berakhir dan mulai memasuki bulan Juni 2026.

Read more »

Pesta Sinema Dunia Dimulai! Balinale 2026 Hadirkan 94 Film dari 38 Negara di SanurBalinale 2026 akan digelar di Icon Bali Mall dan Cinema XXI pada 1-7 Juni 2026.

Read more »

Arteta Bidik Sejarah di Liga Champions, Arsenal Ingin Rebut Takhta PSGArsenal memburu gelar Liga Champions pertama saat menghadapi juara bertahan PSG di final Liga Champions 2026.

Read more »

Jadwal PSG vs Arsenal di Final Liga Champions Malam Ini, 30 Mei 2026Final Liga Champions musim ini mempertemukan PSG vs Arsenal yang dapat disaksikan melalui tayangan langsung SCTV, beIN Sports, dan layanan live streaming Vidio.

Read more »